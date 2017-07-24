موقع أفريقي: استمرار تحذيرات السفر لمصر ضربة جديدة للسياحة

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بعد تمكن قطاع السياحة المصري استنشاق أنفاسه مجددا، جاء الإرهاب ليضرب هذا القطاع من جديد ليضر بالاقتصاد المصري، هكذا بدأ موقع "نورث افريكا" المعني بشؤون الشرق الأوسط، تقريرا له.

ولفت إلى أنه "عقب الهجوم الذي استهدف السياح في مدينة الغردقة، في 14 يوليو الحالي، عززت الحكومة المصرية الإجراءات الأمنية حول المواقع السياحية الرئيسية مثل شرم الشيخ والغردقة وغيرها، بالإضافة إلى ذلك قامت الحكومة في العاشر من يوليو، بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بعد التفجيرين اللذين وقعا في كنيسة طنطا والإسكندرية، في التاسع من أبريل والذي أسفر عن مقتل 44 شخصا".

وأضاف "إلا أن جميع هذه التدابير، لم تمنع من تضاعف التحذيرات من السفر إلى مصر، حيث قال موقع "نورث افريكا" إن ألمانيا والصين والولايات المتحدة حذرت رعاياها من السفر إلى مصر بسبب المخاطر الإرهابية".

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وأوضح أن "الخارجية الأمريكية حثت مواطنيها على الحد من سفرهم إلى مصر بسبب "المخاطر الكبيرة التي يشكلها تنظيم داعش، وخاصة في شمال البلاد، كما حثت السفارة الصينية رعاياها على عدم السفر إلى مصر أو زيارة المواقع السياحية، وذلك في أعقاب عدد من التحذيرات التى أصدرتها البعثة الصينية هذا العام".

وقال "في نهاية الربع الأول من عام 2017، استقبلت مصر نحو 1.7 مليون سائح، مقارنة ب 1.2 مليون سائح في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 41%، إلا أنه بعد هجوم الغردقة والتحذيرات التي تلت ذلك من عدة بلدان، فإن النشاط السياحي المصري معرض لخطر الانكماش من جديد".