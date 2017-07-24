وزير النقل: تقدم الدول يقاس بترك المواطنين سياراتهم والتوجه للنقل العام (فيديو)

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قال الدكتور حسام عرفات، وزير النقل، إن المشروعات التي يتم تطبيقها خلال الـ 6 سنوات المقبلة تتطلب ميزانية موزعة كالتالي: "40 مليار جنيه للسكة الحديد، و110 مليارات للأنفاق، و15 مليارًا للطرق، و7 مليارات للكباري"؛ للتوسع في شبكات النقل للتنمية المستدامة.

وأضاف عرفات، خلال كلمته بمؤتمر الشباب المنعقد اليوم الأثنين بمكتبة الإسكندرية، "أن تقدم الدول يقاس بترك ميسوري الحال لسياراتهم، والتوجه إلى وسائل النقل العام"، موضحا أن السكة الحديد هى ضمانة استدامة التنمية، ولذا يتم العمل على مشروع قومى لتطويرها.

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يشارك في المؤتمر 1300 شباب، ويستمر حتى الغد، بحضور عدد كبير من أعضاء الحكومة، على رأسهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.