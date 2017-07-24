سجن 9 محامين تعدوا على أعضاء نيابة أبو كبير في الشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار زكي العتريس، رئيس المحكمة، اليوم الإثنين، 9 محامين، بالسجن، على خلفية اتهامهم باحتجاز أعضاء نيابة أبو كبير العامة.

والمتهمون هم: "عبد البديع إبراهيم عبد البديع، بالسجن 5 سنوات مُشدد، وهشام إبراهيم محمد، وأحمد محمد علي، ومحمود السيد الغزاوي، وعبد الوهاب أحمد عبدالوهاب، سنتين، والسيد السيد عبد الرحمن، وأحمد محمد محسن عبد الحميد، سنة واحدة"، كما قضت المحكمة ببراءة تامر السيد أحمد، وأحمد خالد أحمد.

وشهد محيط المحكمة، استنفارًا أمنيًا مكثفًا، وحضر جلسة المحاكمة، عدد كبير من القيادات الأمنية بمديرية أمن الشرقية، فيما ترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن المحامين التسعة.

كانت مباحث أبو كبير، قد ألقت القبض على اثنين من المحامين في يونيو الماضي، فيما ألقى جهاز الأمن الوطني، القبض على ثلاثة آخرين، وذلك بمناطق مرسى مطروح، ورأس البر، بعد صدور قرار بضبط وإحضار 9 محامين، على ذمة تحقيقات النيابة العامة.

ووجهت النيابة، للمتهمين، تهم الاشتراك وآخرين مجهولين، في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، بغرض احتجاز أعضاء نيابة أبو كبير، ومنعهم من مغادرة مكاتبهم لمدة 5 ساعات متواصلة، واستعمال لعنف والتهديد مع موظفين عموميين، واحتجازهم ووضع مقاعد خشبية أمام أبواب مكتب أعضاء النيابة.

كما وجهت النيابة، للمتهمين، تهمة إهانة وتهديد وكيل نيابة أبو كبير، المستشار بدر الشافعي.