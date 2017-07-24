محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص

الفيوم – حسين فتحى:

طالب محافظ الفيوم الدكتور جمال سامى، مسئولي التربية والتعليم بالمحافظة، بتشكيل لجنة لتلقي التظلمات من قرارات إلغاء الندب، على أن يجري إبلاغ المتظلم خلال 10 أيام من تقديم تظلمه، وتأجيل إخلاء المنتدبين لحين فحص تظلماتهم.

كما وجه المحافظ، مسئولي التضامن الاجتماعي بتوفير مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية نظرًا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، بعد عمل البحث الميداني اللازم للحالات المستحقة، مطالبًا بتوفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص.

وأصدر المحافظ، تكليفات لرؤساء مجالس المدن بمنح تراخيص أكشاك للأسر الأولى بالرعاية بعد تحديد أماكنها بعيدًا عن الطرق العامة والميادين، بما لا يعيق حركة السير.

وأصدر محافظ الفيوم توجيهاته لمسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات المياه لعزبتي محمد فضل وخضير بأبشواي، وقرية كحك بحري بيوسف الصديق، لحين الانتهاء من أعمال صيانة خطوط مياه الشرب، كما شدد على الانتهاء من أعمال الصرف الصحي في أوقاتها الزمنية المحددة بمختلف القرى على مستوى المحافظة.

وكلف المحافظ مسئولي التموين بتشديد الرقابة على المخابز، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمواطنين، اليوم الاثنين، خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقده أسبوعيًا