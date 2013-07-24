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عبدالحكيم عبدالناصر: الإخوان المسلمون مجرمون بطبيعتهم

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عبدالحكيم عبدالناصر: الإخوان المسلمون مجرمون بطبيعتهم عبدالحكيم عبدالناصر: الإخوان المسلمون مجرمون بطبيعتهم

قال عبدالحكيم عبدالناصر أنا الإخوان المسلمين افترائاتهم على الرئيس السابق، وأنهم مجرمين وكانت لديهم مخططات لقتل المصريين ولتفجير القناطر الخيرية والعنف موجود في أدبياتهم وأنهم قتلة كما ذكر الرئيس الراحل عبدالناصر.
> وأضاف عبدالناصر في مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي أن الإخوان المسلمين ينتمون لتنظيمهم أكثر من انتمائهم لكصر ويريدون دولة خلافة مثلما حدث في السودان وقد تقسمت لدولتين، وقد كذبوا على الشعب المصري بتمسحهم في الدين الإسلامي وخداعهم للشعب المصري البسيط وخدعوه.
> وأكد أنهم عندما تمكنوا من الحكم في أصبح ولائهم فقط للأهل والعشيرة فقط، وهناك تشابه بين ثورة 23 يوليو و30 يونيو .

وأضاف عبالناصر أننا نتعرض لعدوان ثلاثي من قبل أمريكا والصهيونية والإخوان.

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