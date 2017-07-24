بعد خطبتهما.. 14 معلومة لا تعرفها عن الثنائي هند عبد الحليم وباهر النويهي

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بشكل مفاجئ أعلن الفنان الشاب باهر النويهى، خطبته بالنجمة هند أحمد عبدالحليم، التى شاركته فى مسلسل "الأب الروحى"، وسط أجواء عائلية، وتبادلا التهاني من نجوم الوسط الفني، كان أبرزها من الفنانة "درة" والمخرج "بيتر ميمي".

في وسط ذلك لم يعرف الجمهور الكثير عن الثنائي، ونرصد أبرز المعلومات خلال التقرير التالي..

1- ولد باهر النويهي 9 فبراير 1993.

2- تخرج فى كلية الإعلام جامعة مصر الدولية، ومنذ فترة الدراسة الجامعية، وهو يعمل في مجال التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

3- شجعه أصدقاؤه على خوض تجربة التمثيل، بعدما قام بالتقاط صور مميزة لنفسه، وينشرها على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، فاتجه للعمل في مجال الإعلانات كـ"موديل".

4- دخل عالم التمثيل في البداية كمساعد مخرج، كما حصل على دورات تدريبية في نفس المجال على يد عدد من المشاهير.

5- نال مشاركته في إعلان المشروبات الغازية في رمضان 2015، بالصدفة عندما كان في طريقه إلى مكتب "الكاستنج"، وسألهم عن وجود أي أدوار جديدة، ليتصلوا به من بعدها، ويخبروه بأنه تم الاستقرار عليه لبطولة الإعلان.

6- تفرغ "النويهي" عامًا كاملًا في منزله من أجل التمرن على التمثيل، وقرأ كتبًا عن ذلك الفن، حتى جاءت فرصة عمره، بترشيحه لمسلسل "الأب الروحي"، والتى كانت السبب في فتح باب التمثيل.

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7- شارك "النويهي" في الموسم الرمضاني الماضي في بطولة مسلسل "طاقة نور" للمخرج رؤوف عبد العزيز، وجسد شخصية صحفي يدافع عن الحق، ويتأثر بالأحداث المتصاعدة خلال الحلقات.

8- بينما هند عبد الحليم فولدت هند في 9 أبريل 1993، وتبلغ من العمر 24 عامًا.

9- كانت تتمنى "هند" احتراف كرة القدم، لكن والدها لاعب الزمالك المعتزل أحمد عبد الحليم منعها، نظرًا لعدم وجود اهتمام بكرة القدم النسائية في مصر، الأمر الذي دفعها إلى الاتجاه للتمثيل.

10- تألقت على خشبة المسرح، وقادها ذلك النجاح إلى الحصول على عديد من الجوائز، ثم المشاركة في الأعمال الدرامية خلال الموسم الرمضاني الماضي، وتقول عن تلك التجربة: "بالفعل شاركت في عديد من الأعمال المسرحية، ربما لم أنل الشهرة الواسعة، التي اكتسبتها من الدراما التليفزيونية، لكنه ما زال عشقي الأول".

11- تعتبر عملها في مسلسل "فوق مستوى الشبهات"، نقطة تحول في حياتها وبداية معرفة المشاهدين بها، خاصة بعد عملها مع النجمة الكيرة يسرا، على حد وصفها.

12- شاركت في مسلسل "بنات سوبرمان"، بطولة يسرا اللوزي، ريهام حجاج، شيري عادل، وتقول عن تلك التجربة: "أكثر عمل أرهقني بسبب تمثيل الكوميديا الصعب بالنسبة لي لاعتيادي أداء أدوار درامية مسرحية، كما أن هاجس ألا يتقبل المشاهد ما تؤديه وفشلك في انتزاع ضحكاته يراودني دائما".

13- أعربت "هند" عن أمنيتها العمل في "ونوس" و"جراند أوتيل"، وتعتبرهما من أفضل الأعمال الدرامية في 2016.

14- ترفض "هند" أدوار الإغراء، وتقول عنها: "أشدد دائمًا على رفضي لشيئين، أولا تمثيل أدوار الإغراء مهما كان المقابل، وثانيا المشاركة في أفلام تجارية لا تضيف لي".