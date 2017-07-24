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عمال "سماد طلخا" يواصلون توقفهم عن العمل للمطالبة بالعلاوة الدورية (صور)

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مصراوي Masrawy

عمال "سماد طلخا" يواصلون توقفهم عن العمل للمطالبة بالعلاوة الدورية (صور)

04:18 م الإثنين 24 يوليو 2017

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الدقهلية- رامي القناوي:

واصل العشرات من عمال شركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا"، اعتصامهم عن العمل، والاحتجاج داخل ساحة المصنع، للمطالبة بحقوقهم المالية المتمثلة في صرف العلاوة الدورية.

وتجمهر العشرات منهم مرددين هتافات مطالبة برحيل رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس نبيل مكاوي، ومحاسبته على ما وصفوه بـ"التدمير" الذي لحق بالشركة في الآوانة الأخيرة، وتعرضها لخسائر مالية تقدر بملايين الجنيهات.

وقال أحد العمال، الذي رفض ذكر اسمه، لـ"مصراوي"، إن رئيس مجلس إدارة الشركة رفض صرف العلاوة التشجيعية للعمال، برغم موافقة رئيس الجمهورية، خاصة أن العمال من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأضاف أن رئيس مجلس إدارة الشركة، صرف العلاوة لـ14 عاملًا فقط، وعند سؤال العمال، رئيس الشركة عن سبب صرفها لهؤلاء تحديدًا، كان الرد: "هنصرفها بالدور".

وكشف عامل آخر، عن توقف المصنع منذ أكثر من 35 يومًا، بسبب وجود عيوب فنية داخل وحدات الانتاج، أدت إلى توقفها عن العمل، ما يعرض الشركة لخسائر مالية كبيرة، رغم قيام الشركة بعمل عمرات لعدد كبير من الوحدات، إلا أنها لم تؤت ثمارها.

في السياق ذاته، حاول "مصراوي"، التواصل مع رئيس مجلس إدارة الشركة، للرد على اتهامات العمال، إلا أن هواتفه كلها مغلقة.

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