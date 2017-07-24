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"خناقة" موظفتين تنتهي بنقلهما وإحالتهما للتحقيق في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

"خناقة" موظفتين تنتهي بنقلهما وإحالتهما للتحقيق في كفر الشيخ

04:12 م الإثنين 24 يوليه 2017

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر المحاسب مصطفى جاد الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، نقل موظفتين بوحدة الشئون الاجتماعية بقرية شباس الملح، التابعة لمركز دسوق، لديوان عام الإدارة التي تتبعها وحدتهما بمدينة دسوق، وإحالتهما للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالإدارة، وإحالة ملف قضيتهما للنيابة الإدارية.

وكانت وحدة الشئون الاجتماعية بقرية شباس الملح، شهدت منذ أيام مضت، وقوع مشاجرة بين موظفتين، داخل تلك الوحدة، في حضور أحد المفتشين، لخلافات بينهما على صدور قرار إداري، بتولى مدير الوحدة مهام عمله، كقائم بأعمال المدير دون وقوع الاختيار عليه في كشف انتظار تعيين القيادات بتلك الوحدة.

وتبين اتهام كوكب متولى أبوبريكة، موظفة بوحدة الشئون الاجتماعية بقرية شباس الملح لزميلة لها بنفس تلك الوحدة، تدعى ذكية محمد إبراهيم، في المحضر رقم 2 أحوال بتاريخ 19 / 7 / 2017، بمباغتتها للتعدى عليها، لاعتراضها على صدور قرار تكليف بتولى مدير الوحدة مهام منصبه كقائم بأعمال المدير.

وكان موظفون بوحدة الشئون الاجتماعية بقرية شباس الملح، أضربوا عن العمل، اليوم الإثنين، اعتراضًا على تولى مدير الوحدة الجديد مهام منصبه، عن طريق المجاملات والتدخلات، ما أدى إلى حدوث العديد من المشاكل بين موظفي الوحدة، بحسب قول الموظفين المضربين عن العمل.

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