أعضاء بالصحفيين يطالبون بسرعة عقد اجتماع لمجلس النقابة خلال 48 ساعة

كتبت- هاجر حسني:

تقدم أربعة أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، وهم: محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر، محمود كامل وجمال عبد الرحيم، اليوم الإثنين، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، للمطالبة بسرعة عقد اجتماع لمجلس النقابة خلال 48 ساعة احترامًا لقانون النقابة وخاصة المادة 51 منه والتي ألزمت المجلس بالاجتماع مرة كل شهر على الأقل، وكذلك مصلحة الجمعية العمومية.

وجاء في نص المذكرة: "نحيطكم علمًا - وهو ما لا يحتاج إلى إحاطة - بأن مجلس النقابة لم يجتمع منذ ما يزيد على الشهر، وذلك بالمخالفة لقانون النقابة والذي ينص على أن يلتزم مجلس النقابة باجتماع واحد كل شهر على الأقل، وهو ما يمثل واقعة غير مسبوقة تضاف إلى باقي الوقائع التي ينفرد بها مجلسنا عن باقي المجالس السابقة".

وتابعوا: "لذا نذكركم ونخطركم رسميًا بأن آخر اجتماع لمجلس النقابة عقد يوم ١٥ من شهر يونيو الماضي، ومنذ ذلك التاريخ والجمعية العمومية في انتظار انعقاد المجلس لمناقشة مشكلات الزملاء المتراكمة والتي تستحق الحسم مثل قضية المواقع المحجوبة وأزمة الزملاء في الصحف الحزبية، فضلًا عن الإعانات والمعاشات ومشكلات مشروع العلاج التي لن يتحمل أصحابها انتظارً يوما آخر على حساب صحتهم، وغيرها من الأزمات التي تستدعي التدخل السريع من مجلس النقابة".

وأشار الموقعون إلى أن الأعضاء يطالبون بسرعة عقد اجتماع لمجلس النقابة خلال 48 ساعة احتراما لقانون النقابة ومصالح الجمعية العمومية.