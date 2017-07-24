الكنيسي: عقد مؤتمر الشباب بشكل دوري دليل على أن لهم الأولوية لقيادة المستقبل

كتبت- ياسمين محفوظ:

قال حمدي الكُنيسي، رئيس الإذاعة الأسبق، إن عقد مؤتمر الشباب بشكل دوري دليل قوى على أن لهم الأولوية لقيادة المستقبل، موضحًا أن المؤتمر نجح بشكل كبير في التواصل مع الشباب، كما أشاد بالتوصيات التى يخرج بها المؤتمرات الخاصة بالشباب.

وأضاف الكنيسي في تصريحات لمصراوي، أن مايجرى الآن في الإعلام المصري امتداد للفوضى التى بدأت في السنوات الأخيرة، والتى جعلت الإعلام عبئا على الدولة في أهم مراحلها، بدلًا من أن يكون سندًا لها.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الشباب في دورته الرابعة المنعقد حالياً في الأسكندرية.

يُذكر أن المؤتمر الوطني للشباب تم عقده لأول مرة بمدينة شرم الشيخ، وكان من ضمن توصياته أن يتم عقده بشكلٍ دوري على مدار العام في مختلف المحافطات، وبناءً عليه تم عقد المؤتمر الدوري الثاني يناير الماضي بمحافطة أسوان لمناقشة أبرز قضايا الصعيد، فيما استضافت محافظة الإسماعيلية المؤتمر الدوري الثالث في إطار احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.

ويُعد المؤتمر الوطني للشباب، ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب، لعرض أبرز القضايا ومناقشتها من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

ويشارك في المؤتمر عددٌ كبيرٌ من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب.​