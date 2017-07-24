مكرم محمد: مؤتمرات الشباب كسرت حالة العزلة بين الشباب والحكم

كتبت - ياسمين محفوظ:

قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين المصريين السابق والأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب، إن مؤتمرات الشباب التى يتم عقدها بصفة دورية على مستوي المحافظات، كسرت حالة العزلة بين الشباب والحكم، خاصةً في ظل اتهامات توجه للشباب من قبل البعض بالمغامرة وضعف الانتماء للوطن وعدم الاهتمام، لكن مؤتمرات الشباب نجحت بأن يكون هناك تواصل بين الأجيال، لأن المؤتمرات يحضرها مختلف الأجيال، كما أن المسافات قاربت بين الشباب والدولة، حسب تعبيره.

وأضاف مكرم في تصريحات لمصراوي، أنه لابد من اصلاح المؤسسات الصحفية القومية، لأنها تعتبر البوصلة الحقيقية لتوجيه الصحافة المصرية، كما سجل اعتراضة على التغيرات التي شهدتها المؤسسات الصحفية مؤخرًا، لافتًا إلى أنه اعترض على بعض الأشخاص ووافق على آخرين، ولكن التغييرات ليست كافية، مشيرًا إلى أن التجربة ستُفرز من الأصلح، كما أن نسبة صمود الصحافة القومية عالية.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الشباب في دورته الرابعة المنعقد حالياً في الأسكندرية.

يُذكر أن المؤتمر الوطني للشباب تم عقده لأول مرة بمدينة شرم الشيخ، وكان من ضمن توصياته أن يتم عقده بشكلٍ دوري على مدار العام في مختلف المحافطات، وبناءً عليه تم عقد المؤتمر الدوري الثاني يناير الماضي بمحافطة أسوان لمناقشة أبرز قضايا الصعيد، فيما استضافت محافظة الإسماعيلية المؤتمر الدوري الثالث في إطار احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.

ويُعد المؤتمر الوطني للشباب، ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب، لعرض أبرز القضايا ومناقشتها من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

ويشارك في المؤتمر عددٌ كبيرٌ من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب