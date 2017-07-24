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كوفي يعود للزمالك.. وفتوح يغيب عن مواجهة العهد

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كوفي يعود للزمالك.. وفتوح يغيب عن مواجهة العهد كوفي يعود للزمالك.. وفتوح يغيب عن مواجهة العهد

التحرير

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تأكد عدم لحاق أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي ، بمباراة العهد اللبناني في الجولة الثانية للبطولة العربية، والتى تقام الأربعاء المقبل.

وجاء غياب فتوح عن مباراة العهد، بسبب تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة الفتح المغربي التي أقيمت أمس الأحد، وإنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، على ملعب الإسكندرية.

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على جانب أخر أخطر ، رئيس نادي الزمالك، طارق يحيى المدرب العام للفريق، بانضمام البوركيني محمد كوفي إلى القلعة البيضاء، غدًا الثلاثاء للانتظام في التدريبات حتى حسم مصيره سواء بالاستمرار أو الرحيل عن جدران ميت عقبة.

يذكر أن كوفي قد تمت إعارته لنادي الاتفاق السعودي لمدة موسم، ظل خلاله الفريق يصارع على الهبوط حتى الأسابيع الأخيرة بدوري جميل السعودي للمحترفين.

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التحرير

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