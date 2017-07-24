أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

هاني رمزي يستبعد لاعبي المصري وسموحة من منتخب المحليين

Google+ Print
هاني رمزي يستبعد لاعبي المصري وسموحة من منتخب المحليين هاني رمزي يستبعد لاعبي المصري وسموحة من منتخب المحليين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علمت «التحرير»، أن منتخب المحليين، وافق على انضمام لاعبي المصري وسموحة لمعسكر الفراعنة بعد مباراة الفريقين أمام والأهلي على الترتيب في نصف نهائي كأس يوم 9 أغسطس المقبل.

واتفق الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هاني رمزي مع مدربي المصري وسموحة على انضمام اللاعبين بعد مباراتي الأهلي والزمالك حال خسارتهما، أما في حالة صعودهما للنهائي سيتم استبعاد لاعبي الفريقين من مواجهتي المغرب بتصفيات أمم أفريقيا.

كما اتفق الجهاز الفني لمنتخب المحليين، على عقد مؤتمر صحفي بعد غدٍ الأربعاء، للكشف عن أزمات الفراعنة وتعنت الأندية في إرسال لاعبيها لمعسكرات .

شاهد أيضا

وانطلق اليوم الإثنين معسكر منتخب المحليين، استعدادًا لمواجهتي المغرب الحاسمتين يومي 13 و18 أغسطس المقبل بالإسكندرية والرباط، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين التي تستضيفها كينيا في يناير 2018.

ويقام معسكر منتخب المحليين بأحد فنادق القوات المسلحة بمصر الجديدة، على أن يخوض الفريق تدريباته اليومية على استاد القاهرة، ثم ينتقل معسكر الفريق إلى الإسكندرية يوم 28 يوليو الجاري، استعدادًا لمباراته الودية أمام نظيره الليبي يوم 3 أغسطس باستاد الإسكندرية، الذي يستضيف مباراته الأولى أمام المغرب يوم 13 أغسطس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"