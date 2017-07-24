هاني رمزي يستبعد لاعبي المصري وسموحة من منتخب المحليين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علمت «التحرير»، أن منتخب المحليين، وافق على انضمام لاعبي المصري وسموحة لمعسكر الفراعنة بعد مباراة الفريقين أمام الزمالك والأهلي على الترتيب في نصف نهائي كأس مصر يوم 9 أغسطس المقبل.

واتفق الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هاني رمزي مع مدربي المصري وسموحة على انضمام اللاعبين بعد مباراتي الأهلي والزمالك حال خسارتهما، أما في حالة صعودهما للنهائي سيتم استبعاد لاعبي الفريقين من مواجهتي المغرب بتصفيات أمم أفريقيا.

كما اتفق الجهاز الفني لمنتخب المحليين، على عقد مؤتمر صحفي بعد غدٍ الأربعاء، للكشف عن أزمات الفراعنة وتعنت الأندية في إرسال لاعبيها لمعسكرات المنتخب.

شاهد أيضا

وانطلق اليوم الإثنين معسكر منتخب المحليين، استعدادًا لمواجهتي المغرب الحاسمتين يومي 13 و18 أغسطس المقبل بالإسكندرية والرباط، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين التي تستضيفها كينيا في يناير 2018.

ويقام معسكر منتخب المحليين بأحد فنادق القوات المسلحة بمصر الجديدة، على أن يخوض الفريق تدريباته اليومية على استاد القاهرة، ثم ينتقل معسكر الفريق إلى الإسكندرية يوم 28 يوليو الجاري، استعدادًا لمباراته الودية أمام نظيره الليبي يوم 3 أغسطس باستاد الإسكندرية، الذي يستضيف مباراته الأولى أمام المغرب يوم 13 أغسطس.