ترامب: سنة من التحقيقات في التدخل الروسي ولا دليل

كتبت – منن المشري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ عام، "لم تقدم أي أدلة بعد."

وكتب ترامب في تغريدات على حسابه على تويتر إن السيناتور الديمقراطي قال "نحن كديموقراطيين يجب أن نلوم انفسنا، لا روسيا"، على خسارة الديمقراطية هيلاري كلينتون الانتخابات لصالح ترامب.

وقال في تغريدة أخرى "تجفيف المستنقع يجب أن يتغير لتجفيف المجاري- إنها في الواقع أسوأ بكثير مما كان يعتقد أي شخص، ويبدأ مع الأخبار المزيفة" في إشارة منه بأن القضاء على الفساد يجب ان يبدأ بالقضاء على الإدارة الفاسدة، بحسب قوله.

وتساءل في تغريدة ثالثة "لماذا لجاننا ومحققونا وبالطبع مدعينا العام المحاصر، لا نتظر في جرائم هيلاري الملتوية وعلاقاتها الروسية؟"

وصرح ترامب في وقت سابق هذا الاسبوع لصحيفة نيويورك تايمز إنه يأسف لتعيينه جيف سيشنز، وزيرا للعدل، لأنه أبعد نفسه عن الإشراف على التحقيق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

ويحقق المستشار الخاص، روبرت مولر، وعدة لجان من الكونجرس، فيما إذا كانت روسيا تدخلت في الانتخابات وتواطأت مع حملة ترامب، لمحاولة توجيه الانتخابات لصالحه على حساب منافسته كلينتون.

وقال أعضاء في الكونجرس، ومسئولون في المخابرات إن هذه التحقيقات تركز بالأساس على أفعال موسكو ولم تظهر أدلة تشير إلى تورط دول أخرى، فيما تنفي موسكو أي تدخل.

وقال ترامب إن حملته لم تتواطأ مع روسيا.

وتكثفت الضغوط على البيت الأبيض الغارق في قضية التدخل الروسي مع توسيع تحقيق الشرطة الفدرالية ليشمل دونالد ترامب الابن بعد كشف اجتماعه مع محامية روسية أفيد بأنها على صلة بالحكومة الروسية.