البحرية الإندونيسية تصيب 4 من الصيادين الفيتناميين

هانوي- (د ب أ):

قالت السلطات الفيتنامية اليوم، الاثنين، إن أربعة صيادين فيتناميين أصيبوا في بحر الصين الجنوبي خلال نهاية الأسبوع، عقب أن أطلقت البحرية الإندونيسية النار على قارب صيد فيتنامي.

ونفت البحرية الإندونيسية إطلاق أفرادها النار مباشرة على الصيادين.

وقالت لجنة البحث والإغاثة الإقليمية في فيتنام في بيان على موقعها الإلكتروني إن الحادث وقع مساء أمس الأول السبت، مما أسفر عن إصابة أربعة رجال، من بينهم اثنان حالتهما خطيرة من إقليم بينه دينه.

وأضافت اللجنة أن سفينة دورية فيتنامية نقلت الاثنين المصابين بإصابات خطيرة إلى جزيرة كون داو في فيتنام، على بعد 180 كيلومترا من مدينة فونج تاو بجنوب شرق البلاد. وكان الصيادون يقومون بالصيد على بعد 245 كيلومترا جنوب شرق جزيرة كون داو في فيتنام.

وقال المتحدث باسم البحرية الإندونيسية الكولونيل جيج جونياس سيباسولتا " طلقتنا التحذيرية تم إطلاقها في الهواء، وتم مطاردة سفينة أجنبية غير قانونية إلى خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة الإندونيسية".

وأضاف "لذلك فإن مزاعم فيتنام خاطئة " موضحا " البحرية دائما ما تقوم بعمل مدروس وفقا للإجراءات المتبعة".

ويذكر أن الصين تزعم سيادتها على نحو 90% من منطقة بحر الصين الجنوبي، ولكن أيضا تزعم كل من بروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام وتايوان أحقيتهم في المنطقة.

ويشار إلى أن إندونيسيا ليست ضمن الدول التي تزعم سيادتها على المنطقة، ولكن بحريتها اشتبكت عدة مرات مع صيادين صينيين وفيتناميين، اتهمتهم بالصيد غير القانوني.

وكانت السلطات الإندونيسية قد أطلقت سراح 695 صيادا فيتناميا في التاسع من حزيران/يونيو الماضي، بعدما تم احتجازهم لاتهامهم بالصيد غير القانوني حول عدة جزر إندونيسية.

وقال اكو دجالمو من وزارة الموارد البحرية الإندونيسية إن نحو 200 صياد فيتنامي مازالوا قيد الاحتجاز في إندونيسيا، حيث ينتظر مشتبه بهم وشهود المثول أمام محاكم بحرية.