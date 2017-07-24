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إنذار بسحب قطع الأراضي الممنوحة للمنتفعين في جمصة

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مصراوي Masrawy

إنذار بسحب قطع الأراضي الممنوحة للمنتفعين في جمصة

04:07 م الإثنين 24 يوليو 2017

إنذار بسحب قطع الأراضي الممنوحة للمنتفعين في جمصة

الدقهلية - رامي القناوي:

وجه المحاسب محمد فريد الشيوي، رئيس مركز ومدينة جمصة، اليوم الإثنين، إنذارًا لأصحاب قطع الأراضي الفضاء الممنوحة لهم كحق انتفاع بالمدينة ومنطقة 15 مايو، بسحبها منهم، لعدم إقامتهم أي منشآت بها.

وقال "الشيوي" في تصريح لـ"مصراوي"، أن هناك قطع أراضي تقدر بآلاف الأمتار خُصصت من قبل محافظين لبعض الأشخاص مقابل حق انتفاع، لإقامة منشآت عليها، إلا أن المستحوذين حصلوا عليها دون إقامة أية منشآت، ما يعد مخالفة للقانون.

وأضاف "الشيوي" أن الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية أصدر تعليمات واضحة بشأن قطع الأراضي التي منحت للمنتفعين ولم تستغل، مشيرًا إلى توجيه إنذار للمستحوذين بسرعة التوجه لديوان عام المحافظة ومجلس المدينة، لسرعة إنهاء إجراءات الإنشاء أو سحبها.

كان محافظ الدقهلية، قد عقد، الأسبوع الماضي، زيارة مفاجئة للمدينة، يرافقه اللواء طارق متولي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، لمتابعة أعمال لجان المتابعة والأملاك والشؤون القانونية، بإشراف المهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد، والتي كُلفت بفحص الأعمال للإدارات المختلفة بالمدينة.

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مصراوي Masrawy

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