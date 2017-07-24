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محافظ القاهرة يتساءل: كيف ترتفع نسبتي بطالة المرأة ومساهمتها في سوق العمل معًا؟

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مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة يتساءل: كيف ترتفع نسبتي بطالة المرأة ومساهمتها في سوق العمل معًا؟

04:01 م الإثنين 24 يوليو 2017

محافظ القاهرة يتساءل: كيف ترتفع نسبتي بطالة المرأة ومساهمتها في سوق العمل معًا؟

كتبت- ندى الخولي:

توقف عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أمام الأرقام الرسمية الصادرة بشأن بطالة المرأة، مشيرًا إلى تعارض الأرقام الخاصة بارتفاع نسبة بطالة المرأة وكذلك ارتباع نسبة مساهمتها في سوق العمل.

وطالب المحافظ، مديرتي الإسكان والقوى العاملة بمراجعة الأرقام الخاصة بإنجازات الخطة التنفيذية للعام 2015/ 2016، التي أعلنتها محافظة القاهرة، اليوم الاثنين.

ووجه المحافظ، خلال اجتماع المجلس القومي للسكان، بمقر المحافظة، حديثه لمديرة مديرية القوى العاملة بالمحافظة: "هل هذه الأرقام منطقية بالنسبة لكم؟"، فأجابت بالنفي، قبل أن تبرر :"تلك هي الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومي للسكان"، فقال: "يجب مراجعة كل تلك الأرقام لأنها غير منطقية".

حضر الاجتماع: طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، الدكتور حسام الخطيب مدير مديرية الصحة بالقاهرة، محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة، السيد مسعد وكيل مدير مديرية الأوقاف، واللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة.​

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