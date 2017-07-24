أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

فرج عامر: لجنة الرياضة ستخطو خطى الرئيس وتحاور الشباب تحت قبة البرلمان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فرج عامر: لجنة الرياضة ستخطو خطى الرئيس وتحاور الشباب تحت قبة البرلمان

03:56 م الإثنين 24 يوليو 2017

فرج عامر: لجنة الرياضة ستخطو خطى الرئيس وتحاور الشباب تحت قبة البرلمان

كتبت- أحمد علي:

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستغل العطلة البرلمانية وتطبق نموذج الرئيس من خلال محاورة الشباب تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جلسات حوارية شبابية في مختلف المحافظات حول مشكلات الشباب، لتحويلها إلى تشريعات في دور الانعقاد القادم.

وأضاف عامر، في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة في مؤتمرات الشباب يؤكد أن شباب ثروة فكرية يجب الاستفادة بها، وأن لديهم من الأفكار والحلول التي ربما يحتاج إليها صناع القرار السياسي والتشريعات.

ولفت عامر إلى أن جلسات الحوار الشبابية التي نظمها البرلمان في دور الانعقاد السابق، أسفرت عن قانون للرياضة مرضي لطموح الشباب، مؤكدًا على تكرار التجربة لمعرفة ما يحتاج إليه الشباب وترجمته إلى تشريعات تصدر في دور الانعقاد القادم.

وطالب عامر كل مؤسسات الدولة أن تكون محاورة الشباب والاستماع إليهم جزء من أجندتهم السياسية، وأن تقوم كل وزارة بالاستماع للشباب للخروج بحلول وأفكار خارج الصندوق، مؤكدًا أن شباب مصر كنز أفكار غير مستغل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نقيب الأطباء لمصراوي : مؤتمر الشباب ناجح وأحيي صاحب فكرته

    أخبار

  • برلماني للحكومة بعد زيادة تذكرة الطيران: "الحجاج هيدعوا عليكم عند

    أخبار

  • السلاب: أكشاك أمنية لمنع التوك توك بشوارع مدينة نصر

    أخبار

  • مدبولي: وصول الصرف الصحي لحوالي 50% من القرى المصرية بحلول 2020

    أخبار

إعلان

8972c34b85.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد