فرج عامر: لجنة الرياضة ستخطو خطى الرئيس وتحاور الشباب تحت قبة البرلمان

كتبت- أحمد علي:

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستغل العطلة البرلمانية وتطبق نموذج الرئيس السيسي من خلال محاورة الشباب تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جلسات حوارية شبابية في مختلف المحافظات حول مشكلات الشباب، لتحويلها إلى تشريعات في دور الانعقاد القادم.

وأضاف عامر، في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة في مؤتمرات الشباب يؤكد أن شباب مصر ثروة فكرية يجب الاستفادة بها، وأن لديهم من الأفكار والحلول التي ربما يحتاج إليها صناع القرار السياسي والتشريعات.

ولفت عامر إلى أن جلسات الحوار الشبابية التي نظمها البرلمان في دور الانعقاد السابق، أسفرت عن قانون للرياضة مرضي لطموح الشباب، مؤكدًا على تكرار التجربة لمعرفة ما يحتاج إليه الشباب وترجمته إلى تشريعات تصدر في دور الانعقاد القادم.

وطالب عامر كل مؤسسات الدولة أن تكون محاورة الشباب والاستماع إليهم جزء من أجندتهم السياسية، وأن تقوم كل وزارة بالاستماع للشباب للخروج بحلول وأفكار خارج الصندوق، مؤكدًا أن شباب مصر كنز أفكار غير مستغل.