الحكومة: الدول المقاطعة تضغط على الفيفا لسحب "كأس العالم 2022" من قطر

كتب - محمد غايات:

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تقريرًا يرد فيه على التساؤلات التي أُثيرت حول عدة موضوعات خلال الفترة الأخيرة وخاصة حول قطر والأعمال الإرهابية.

وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساعدة الفيفا في الكشف عن منظومة الفساد التي تتبناها القوات القطرية الممثلة في "الجزيرة" و "بي إن سبورت"، قال التقرير إن الدول العربية والتي تعاني من ممارسات قطر الداعمة للإرهاب، تضغط على الاتحاد الدولي لسحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر.

وأضافت الحكومة أنه من المتوقع أن تتأثر استعدادات قطر لتنظيم مونديال 2022 بقرار الدول العربية الأربع بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وتفاقم الأزمة الاقتصادية القطرية، والتنديد العالمي بأنها دولة داعمة للإرهاب، الأمر الذي سيشكل تهديدًا لاستعدادات الدوحة لاستضافة بطولة كأس العالم.

وعن تأثير إقامة القاعدة التركية في قطر على الدول العربية، قال التقرير إن قطر وقعت مع تركيا اتفاقية دفاع مشترك سمحت لقطر بموجبها بإقامة قاعدة عسكرية على أراضيها، هدفها حماية المشروع الذي يقوده مروجي فكر الإسلام السياسي في المنطقة، والذي تتزعمه قطر وتركيا، وترى الدول العربية أن هذه القاعدة تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة، وهو بدوره ما شكل استياء الدول الأربع من هذه الاتفاقية لما فيها من تأثير واضح على استقرار المنطقة.

وحول صحة التقارير المثارة عن مدى سيطرة الجيش المصري على الوضع في سيناء، قالت الحكومة إن قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة تسيطر تمامًا على الوضع في شمال سيناء وتحاصر العناصر المتشددة وتكبدهم خسائر فادحة، وما يُعيق قوات إنفاذ القانون من القضاء التام على هذه العناصر التكفيرية هو طبيعة العمليات التي يقومون بها من التخفي وشط المدنيين ومحاولة الهجوم على القوات المتمركزة من حين لآخر ، إلا أن قدراتهم تضعف تتدريجيًا ويتم السيطرة على المنافذ التي يتم من خلالها تهريب السلاح، وغلق المنافذ التي يهربون منها وسوف يتم قريباً القضاء تمامًا على هذه المجموعات التكفيرية.