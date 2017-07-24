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مدبولي: وصول الصرف الصحي لحوالي 50% من القرى المصرية بحلول 2020

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مصراوي Masrawy

مدبولي: وصول الصرف الصحي لحوالي 50% من القرى المصرية بحلول 2020

03:32 م الإثنين 24 يوليو 2017

مدبولي: وصول الصرف الصحي لحوالي 50% من القرى المصرية بحلول 2020

كتبت- ندى الخولي:

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة انتهت من تنفيذ 700 مشروع مياه شرب وصرف صحي خلال السنوات الثلاث الماضية، بتكلفة إجمالية حوالي 46 مليار جنيه.

أشار الوزير، خلال كلمته بمؤتمر الشباب المنعقد في الإسكندرية، إلى أن بعض مشروعات المياه والصرف الصحي كانت معطلة، وتم استيفائها خلال عام أو عام ونصف.

وعن خريطة الصرف الصحي في قرى ، قال مدبولي "مع بدايات عام 2014 كان هناك 480 قرية من إجمالي 4800 قرية مصرية بها شبكات صرف صحي، أي حوالي نسبة 10% من القرى المصرية".

وأضاف "اليوم، الرقم المخدوم من القرى التي تم توصيل شبكات صرف صحي لها يتجاوز الـ20% من إجمالي القرى المصرية، أي ضعف القرى المخدومة قبل 2014".

وعن المستهدف حتى عام 2020، قال الوزير "نصل لحوالي من 45 لـ50% من إجمالي القرى المصرية"، مشيرًا إلى أن أكبر لمشاكل التي تواجه التقدم في مشروعات الصرف الصحي، هي "التمويل".​

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