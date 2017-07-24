أسباب التعرض للإمساك بعد الولادة وطريقة علاجه

كتبت-هدير غيث:

تتعرض الكثير من الأمهات لمشكلة "الإمساك" بعد عملية الولادة، مما يجعلها أكثر شعوراً بالألم أثناء قضاء الحاجة. وكان الاعتقاد السائد أن هذا يحدث بسبب بعض الأطعمة أو المشروبات، ولكن هذا الاعتقاد خاطيء، فيعود ذلك إلى بعض الأسباب نتيجة للحمل والولادة.

وقد ذكر"أحمد مقلد" أستاذ أمراض نساء وتوليد في جامعة عين شمس، أن التعرض للإمساك بعد الولادة يرجع إلى بعض الأسباب منها:

1-أثناء عملية الولادة" القيصري"، عند تلامس المعدة والأمعاء، يؤدي إلى حدوث خمول وكسل في حركة الأمعاء، يترتب عليه الشعور بالإمساك.

2-طول فترة ضغط الطفل على رحم الأم وعلى الأمعاء.

3-هرمون البروجيسترون يعمل على ارتخاء العضلات الدقيقة في الأمعاء، فيؤدي ذلك إلى الإمساك.

4-عندما تتعرض الأم للرضاعة كثيراً، مع عدم تناول مشروبات دافئة لدرجة كافية فيعرض "الأم" للجفاف، وبالتالي الإمساك.

5-تعتقد الأم أنه عند شعورها بوجع الخياطة، فإنها ستتعب كثيراً عند دخولها الحمام، فيولد بداخلها شعوراً بالإمساك.

طرق العلاج:

·إذا كانت الأم بحالة جيدة بعد الولادة ولا تشعر إلا بالإمساك فيفضل شرب الكثير من المشروبات الدافئة والمياه.

·وإذا كانت تعاني من بعض المشاكل بعد الولادة فيفضل استشارة الطبيب المتابع لها.