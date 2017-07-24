5 طرق منزلية لعلاج لدغات الحشرات في الصيف.. منها "معجون الأسنان"

كتب - هشام عواض:

تزداد حالات الإصابة بلدغ الحشرات في فصل الصيف، حيث تكثر الحشرات في المنزل وتعتبر مشكلة صيفية، تبحث الأم لها عن حلول وعلاجات للدغاتها.

وتوجد عدة أدوية من المراهم وغيرها إلا أن قد يخلو المنزل منها أو أنه لا توجد إمكانية للذهاب للصيدالية، لذا فهناك بدائل طبيعية تتوافر في منزلك تساعدك في علاج لدغات الحشرات، بحسب موقع "webmd" المتخصص في النصائح الصحية.

- الليمون

الليمون له فاعلية كبيرة في القضاء على الجراثيم الناتجة عن لدغات الحشرات، لذا فيمكنك دهن عصير الليمون في مكان اللدغة.

- الثلج

ضعي مكعب ثلج في قطعة قماش ثم ضعيها على مكان اللدغة لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وستساعد على علاج التورم.

- بيكربونات الصوديوم

كما يمكن مزج قليل من بيكربونات الصوديوم مع الماء لتشكيل معجونًا ومن ثم وضعها مباشرة على مكان اللدغة، وهذا سيعمل على توقف الحك والقضاء على الألم.

- معجون الأسنان

معجون الأسنان علاج منزلي فعّال للدغات، وذلك لأن عدد كبير من المستقبلات الموجودة في الجلد التي ترسل إشارات الإحساس بالحرارة, أو بالبرودة أو بالحك إلى الدماغ ترسلها واحدة تلو الأخرى. ولهذا فأن معجون الأسنان لديه خصائص للتغلب على الحك.

- الإسبرين

الإسبرين له فوائد علاجية كثيرة، منهم علاج لدغات الحشرات وذلك بطحن أقراص الإسبرين ثم خلطها بقليل من الماء ثم وضع المعجون على مكان اللدغة وهذا سيساعدك في علاجها.