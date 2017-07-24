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عمال «الدلتا للأسمدة» يطالبون برحيل رئيس شركتهم بسبب خسائر 600 مليون جنيه

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عمال «الدلتا للأسمدة» يطالبون برحيل رئيس شركتهم بسبب خسائر 600 مليون جنيه عمال «الدلتا للأسمدة» يطالبون برحيل رئيس شركتهم بسبب خسائر 600 مليون جنيه

التحرير

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نظم عمال شركة «الدلتا للأسمدة» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تظاهرات حاشدة اليوم الأثنين، للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة والذي تسبب فى تكبدها خسائر فادحة "بحد تعبيرهم".

وبلغت خسائر الشركة نحو 400 مليون جنيه فى العام المالى 2016-2017 مقابل 205 مليون جنيه خلال العام المالى السابق .. وفقا للعمال.

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وأكد العمال، أن مجلس إدارة الشركة أهدر ملايين الجنيهات بحجة تطوير الشركة دون تحقيق أى تطوير على أرض الواقع، مشيرين إلى أن ماكينات الشركة تعاني أعطال كبيرة منذ سنوات ولم يتم تجديدها، مما أدى إلى عدم كفاءة تشغيلها، بالإضافة لتقادم الآلات وعدم مواكبتها التطور في صناعة الأسمدة عالميًا".

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يشار إلى  أن الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام سيتفقد عمليات تطوير وتحديث شركة الدلتا للأسمدة يوم 30 يوليو الجاري، ومن المقرر أن يتابع الوزير عمليات تحديث المصانع وتغيير بعض الأجزاء والتى تكلفت نحو 120 مليون جنيه.

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