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البورصة تربح 4.6 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب

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البورصة تربح 4.6 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب البورصة تربح 4.6 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب

التحرير

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الإثنين، على صعود جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.6 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب.

ومالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 67.51 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافى مشتريات 23.47 مليون جنيه و 44.03 مليون جنيه.

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التحرير

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