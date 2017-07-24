البورصة تربح 4.6 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الإثنين، على صعود جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.6 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب.

ومالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 67.51 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافى مشتريات 23.47 مليون جنيه و 44.03 مليون جنيه.

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وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.28 % ليصل إلى مستوى 13752.98 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى اكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.37 % ليصل إلى مستوى 697.52 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى اكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.55 % ليصل إلى مستوى 1594.41 نقطة.