المادة «109» تشعل غضب اتحاد بنوك مصر

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أبدى اتحاد بنوك مصر، اعتراضه على بعض مواد مشروع تعديل قانون البنوك الجديد، والتي من شأنها توسيع صلاحيات محافظ البنك المركزي، على حساب صلاحيات أعضاء المجلس.

ومن المقرر أن يحيل مجلس الوزراء، مشروع القانون الجديد للبنوك، إلى مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لمناقشته وإقراراه من قبل البرلمان في دورته المقبلة.

وطالب اتحاد البنوك، بضرورة إلغاء المادة 109 من مشروع القانون، والتي يسفر تطبيقها عن استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين، وحرمان القطاع المصرفي من خبراتهم، كما أنها تؤثر سلبًا على صلاحيات الجمعية العامة ومجالس إدارات البنوك.

ووضع مشروع قانون البنوك الجديد فى المادة رقم 109، شروطا وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر، منها: أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى "الاستقلال" ألا يكون موظفا في البنك أو مساهمًا رئيسيًا به، أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، ما يعنى استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.

كما اشترط ألا يكون له أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة، بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس.

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واعترض الاتحاد على المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي تجعل تعيين محافظ البنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يتعارض مع المادة (216) من الدستور، والتي تنص على أن تعيين المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية، ولكن بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويرى اتحاد البنوك أن هذه المادة ستضر باستقلالية البنك المركزي، الذي لا يجوز أن يكون تابعًا لأحد، حتى لو كان رئيس الجمهورية.

واستنكر الاتحاد نقل الكثير من اختصاصات وسلطات مجلس إدارة البنك المركزي لتكون بيد المحافظ دون المجلس الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في ذلك.

كما أبدى الاتحاد اعتراضه على زيادة المبالغ التي يفرضها البنك المركزي على نحو مبالغ فيه، قد يزيد عن عشرة أمثال المبالغ الحالية، وكذلك فرض نسبة لا تزيد عن 5 % من صافي أرباح البنوك لصالح البنك المركزي بالمخالفة للسياسة التشريعية للدولة وتشجيع الاستثمار ودون تحقيق منفعة للبنوك يتفق وصالحها.