المالية تطرح 1.75 مليار جنيه سندات خزانة بعائد 18.6%

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أعلنت وزارة المالية اليوم -الإثنين-، نتائج طرح سندات خزانة بقيمة1.75 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة سندات خزانة بقيمة مليار جنيه، لأجل 3 سنوات، بمتوسط عائد بلغ نحو18.6%، وتم تغطيته بنحو4.2 مرة، كما تم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل 7 سنوات، بمتوسط عائد بلغ نحو 18.5%، وتم تغطيته بنحو 3.4 مرة.

وتعتزم وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة 26 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، لآجال كل من 91، 182، 266، و357 يوماً، بالإضافة إلى طرح سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه لآجال كل من 3 و7 سنوات.

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ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.