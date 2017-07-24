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الدولار يستقر فى البنك المركزي خلال التعاملات المسائية

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الدولار يستقر فى البنك المركزي خلال التعاملات المسائية الدولار يستقر فى البنك المركزي خلال التعاملات المسائية

التحرير

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استقر في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم -الإثنين-، مسجلاً نحو 17.94 جنيها للبيع، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات الخميس الماضى.

وقال البنك إنه تم تثبيت سعر شراء الدولار أيضًا عند 17.81 جنيها.

وشهدت العملة الخضراء تراجعا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم فى عدد من البنوك، حيث انخفض سعر الدولار فى بنك إتش إس بي سي مسجلاً نحو 17.94 جنيها للبيع، و17.84 جنيها للشراء، وانخفض سعر الدولار فى المصرف المتحد مسجلاً 17.90 جنيها للبيع، و17.80 جنيها للشراء.

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كما تراجع سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلاً 17.95 جنيها للبيع، و17.85 جنيها للشراء.

وسجل سعر الدولار فى كلاً من البنك الأهلى المصرى، وبنك القاهرة نحو 17.90 جنيها للبيع، و17.80 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الدولار فى بنك نحو 17.92 جنيها للبيع، و17.82 جنيها للشراء.

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التحرير

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