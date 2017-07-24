مصراوي Masrawy



بالصور: شبكتك ألماس؟ تعرف على 5 عوامل تحدد سعره

كتبت -هدير غيث:

تصوير-إسلام فاروق

تحلم كل فتاة باقتناء خاتم الزفاف الألماس، لأنه الأكثر رومانسية وأناقة. ولم يعد اختيار الشبكة الألماس مقتصراً على الأثرياء فقط، ولكن أصبحت مختلف الطبقات تميل للألماس باعتبار أن أسعاره قد تكون في متناولها مقارنة بالذهب الذي ارتفعت أسعاره بشدة في الآونة الأخيرة.

وقد ذكر "ناجي نسيم" أحد المتخصصين في بيع الألماس في منطقة ميدان الجامع بمصر الجديدة لمصراوي، أنه لا يوجد سعر محدد لقيراط الألماس فيتحدد سعره بناء على عدة عوامل وهي:

1-القطعية" الشكل":

يوجد أكثر من شكل للخاتم الألماس، فيوجد شكل دائري ومستطيل ومربع ومثلث وقلب وغيرها. ولكن يعتبر الخاتم على شكل دائري أغلى الأنواع سعراً عن باقي الأشكال.

2-اللون:

هناك الكثير من ألوان للحجر وبناء عليها يحدد الثمن. كما يتم تقسيم الألوان بحسب الفروع من حرف Dإلى حرف Z لكي يسهل الحصول عليها من خلال الطلب عليها من فرع المحل مباشرة.

3-الوزن:

كلما زاد الوزن زاد السعر.

4-درجة النقاء:

وتتمثل هذه المرحلة في معرفة كمية الشوائب والعيوب الصغيرة في قطع الماس باستخدام عدسة مجهر مخصصة لذلك، فكلما قلت هذه العيوب والشوائب، زادت درجة النقاء، والعكس.

5-نظافة الحجر:

يوجد أنواع كثيرة للحجر منها حجر أكثر جودة، جيد، ضعيف، فبناء على كل حجر يتحدد السعر، لأن كل حجر له خصائصه ومميزاته.

وقد رصد موقع "مصرواي" بعض أسعار أطقم الألماس فى منطقة ميدان الجامع بمصر الجديدة وهي:

*"إسورة ألماس":

يبلغ سعرها 450 ألف جنيه، وتحتوي على 21 قيراط ألماس و75جرام ذهب.



*الإسورة على اليمين يبلغ سعرها 340 ألف جنيه، وتحتوي على 11.5 قيراط ألماس، و33 جرام ذهب.

*الإسورة التى على اليسار يبلغ سعرها 380 ألف جنيه، وتحتوي على 13 قيراط ألماس، و55 جرام ذهب.

*يبلغ سعر الحلق 200 ألف جنيه، ويحتوي على 8 قيراط ألماس، و30 جرام ذهب.

*يبلغ سعر الطقم 250 ألف جنيه، ويحتوي على 13 قيراط ألماس، و50 جرام ذهب.

​*يبلغ سعر الطقم 300 ألف جنيه، ويحتوي على 19 قيراط ألماس، و56 جرام ذهب أبيض.



​*تتراوح أسعار الخواتم من 15 إلى 50 ألف جنيه بحسب حجم الخاتم وكمية الألماس والذهب الموجودة فيه.



​