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ميناء سفاجا يستقبل 80 طرد معدات لصالح مصنع "كيما أسوان"

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مصراوي Masrawy

ميناء سفاجا يستقبل 80 طرد معدات لصالح مصنع "كيما أسوان"

03:43 م الإثنين 24 يوليه 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء سفاجا بالبحر الأحمر، اليوم الاثنين السفينة "Se Potentia"، وعلى متنها 8 طرود معدات، بإجمالي وزن 195 طنًا، والسفينة "BBC NILE "، وعلى متنها 72 طردًا بإجمالي وزن 1409 طنًا.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إن الطرود استوردتها إدارة مصنع كيما للكيماويات بأسوان، من إيطاليا، بأطوال ومساحات مختلفة، ويزيد طولها عن 13 مترًا، وعرضها عن 8 أمتار، ويتجاوز ارتفع بعضها عن 9 أمتار.

وأضاف يوسف في تصريحات صحفية، أن إدارة الميناء رفعت درجة الاستعداد القصوى، ونسقت مع مجلس مدينة سفاجا، وإدارة المرور وهيئة الطرق لخروج طرود المعدات من الميناء وتجهيز مسار لها، لتسهيل عملية الخروج من الميناء، حفاظًا على البنية التحتية للميناء.

وفي السياق ذاته شدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس الهيئة، على مدير الميناء بضرورة التنسيق مع أعضاء مجتمع الميناء، وسرعة إنهاء كافة الإجراءات للإفراج عن المعدات والمهيئات، حرصًا على خدمة المنطقة الصناعية والمستثمرين بكافة المشروعات بمنطقة جنوب الصعيد.

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