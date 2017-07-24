أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة يحيل تقرير "الإقليمي للسكان" لدراسته.. والتوصيات خلال أسبوعين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة يحيل تقرير "الإقليمي للسكان" لدراسته.. والتوصيات خلال أسبوعين

03:46 م الإثنين 24 يوليه 2017

كتبت- ندى الحولي:

أحال عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، تقرير المجلس الإقليمي للسكان، للجنة التنفيذية بالمحافظة، لمراجعته واستخراج التوصيات بشأنه.

وأعلن اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين "الاثنين بعد القادم"، مع المجلس الإقليمي للسكان، بعد مناقشة التقرير الصادر عنه والحصول على ردود جميع مديريات المحافظة بشأنه.

وخلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الاثنين، بين المحافظة والمجلس الإقليمي للسكان، طالبت بعض المنظمات الأهلية، بتخصيص وحدة سكنية لها في حي الأسمرات سواء بالبيع أو الإيجار أو الإسناد، لتحويلها لمركز تنظيم أسرة؛ فكان رد المحافظ ومدير مديرية الصحة، بأن حي الأسمرات به عيادات طب أسرة ومكتب صحة بالفعل، وبهما خدمات تنظيم أسرة.

وأكد مدير مديرية الصحة، على المتابعة المستمرة لتوجيه قوافل طبية لحي الأسمرات بشكل دوري.

حضر الاجتماع: طارق توفيق مقررالمجلس القومي للسكان، الدكتور حساملاالخطيب مدير مديرية الصحة بالقاهرة، محمد سويلم مدير مديرية الشبابوالرياضة، السيد مسعد وكيل مدير مديرية الأوقاف، واللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ القاهرة يتفقد تطوير مستشفى الجمعية الشرعية للأورام والحروق

    أخبار

  • محافظ القاهرة: إنشاء "كشكين" أمن لمراقبة شارع الألفي بعد تطويره

    أخبار

  • محافظة القاهرة: نقل ورش صقر قريش إلى طريق "السخنة" خلال أشهر قليلة

    أخبار

  • استكمال نقل أهالي ماسبيرو لـ"الأسمرات" والبدء في صيانة الفصول الدراسية

    أخبار

إعلان

baeb7db534.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة

وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة

ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة

ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)