محافظ القاهرة يحيل تقرير "الإقليمي للسكان" لدراسته.. والتوصيات خلال أسبوعين

كتبت- ندى الحولي:

أحال عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، تقرير المجلس الإقليمي للسكان، للجنة التنفيذية بالمحافظة، لمراجعته واستخراج التوصيات بشأنه.

وأعلن اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين "الاثنين بعد القادم"، مع المجلس الإقليمي للسكان، بعد مناقشة التقرير الصادر عنه والحصول على ردود جميع مديريات المحافظة بشأنه.

وخلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الاثنين، بين المحافظة والمجلس الإقليمي للسكان، طالبت بعض المنظمات الأهلية، بتخصيص وحدة سكنية لها في حي الأسمرات سواء بالبيع أو الإيجار أو الإسناد، لتحويلها لمركز تنظيم أسرة؛ فكان رد المحافظ ومدير مديرية الصحة، بأن حي الأسمرات به عيادات طب أسرة ومكتب صحة بالفعل، وبهما خدمات تنظيم أسرة.

وأكد مدير مديرية الصحة، على المتابعة المستمرة لتوجيه قوافل طبية لحي الأسمرات بشكل دوري.

حضر الاجتماع: طارق توفيق مقررالمجلس القومي للسكان، الدكتور حساملاالخطيب مدير مديرية الصحة بالقاهرة، محمد سويلم مدير مديرية الشبابوالرياضة، السيد مسعد وكيل مدير مديرية الأوقاف، واللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة.