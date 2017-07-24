السلاب: أكشاك أمنية لمنع التوك توك بشوارع مدينة نصر

كتب- أحمد علي:

اعلن النائب محمد مصطفى السلاب عضو مجلس النواب، عن الانتهاء من تحضير أكشاك أمنية ولوحات إرشادية تحظر دخول التوكتوك داخل شوارع مدينة الواحة المتاخمة لمحور المشير طنطاوي بمدينة نصر.

وأوضح السلاب فى تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن تلك الخطوة جاءت في إطار تنفيذ توصيات "الملتقى الشبابي الأول" والذي انعقد في شهر مايو من العام الجاري، كجزء من مبادرة "نمي بلدك"

وأشار السلاب إلى أنه تلقى عدة شكاوي من أهالي مدينة الواحة تفيد بحدوث حالات سرقة بشكل متكرر بواسطة أصحاب التكاتك غير المرخصة داخل شوارع المدينة، وعلى الفور تم التنسيق مع مصطفى الزيات، رئيس حي شرق مدينة نصر والسلطات المعنية بقسم مدينة نصر أول لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول التوكتوك لتلك المناطق بشكل نهائي.

وأكد السلاب على ضرورة مواصلة تلك الملتقيات المجتمعية والتي تأتي في إطار مبادرة " نمي بلدك" التي تهدف إلى بحث المشكلات التي يتعرض لها المواطن بشكل يومي ومن جانب أخر العمل على وضع خطة مشروعات تنموية يشترك فيها المجتمع المدني والسلطات التنفيذية ويرعاها نواب البرلمان المصري

وأعلن السلاب أنه من المزمع إقامة ملتقيات مجتمعية مع سكان عزبة الهجانة ومنطقة أربعة ونصف خلال الفترة القادمة، على أن يتم تغطية باقي المناطق والأحياء بالتبعية.​