25 أكتوبر .. الحكم على المتهمين في تسريب امتحانات الثانوية العامة

كتب- صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة، لجلسة 25 أكتوبر للنطق بالحكم.

ويشار إلى أن الجلسة نظرت في غرفة المداولة بحضور المتهمين وهيئة الدفاع، وكانت الجلسة مخصصة لسماع مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين نصار بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أحال في 12 ديسمبر الماضي، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.

يذكر أن المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة قام بإعداد قرار الاتهام وأدلة الثبوت، وباشر التحقيق في القضية أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة.

وكان المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة أيضا كل من "ع.ع" رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم و"م.م" مدير المطبعة السرية للمحاكمة التأديبية العاجلة.