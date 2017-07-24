أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول القدس في الأول من أغسطس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول القدس في الأول من أغسطس

03:44 م الإثنين 24 يوليه 2017

اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول القدس في الأول من أغسطس

مدينة القدس والمسجد الاقصى في صورة اخذت في 31 ايار

(أ ف ب):

تعقد منظمة التعاون الإسلامي في الأول من أغسطس باسطنبول اجتماعا وزاريا لأعضائها الـ57 لبحث الوضع في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، وفق ما اعلنت المنظمة الاثنين.

وقالت المنظمة إثر اجتماع على مستوى السفراء بمقرها بجدة "ان قضية الحرم القدسي الشريف تشكل خطاً أحمراً لا يحتمل أي تساهل أو تهاون على الإطلاق".

واضافت "أن المساس بالمسجد الأقصى المبارك بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف سيكون له تداعيات خطيرة جداً وسيؤدي لزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وتصاعد التوتر في محيط المسجد الاقصى بالقدس الشرقية المحتلة اثر نصب السلطات الإسرائيلية بوابات لكشف المعادن عند مداخل المسجد وذلك اثر مقتل شرطيين اسرائيلين بيد ثلاثة فلسطينيين قتلوا بدورهم داخل باحة الاقصى في 14 يوليو.

وتدور مواجهات يومية بين متظاهرين فلسطينيين يرفضون هذه البوابات والقوات الاسرائيلية ما اوقع خمسة قتلى وعشرات الجرحى.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • توقيف فلسطيني طعن عربيًا إسرائيليًا بالقرب من تل أبيب

    أخبار

  • مبعوث يصل إلى اسرائيل الاثنين في محاولة لتهدئة التوتر

    أخبار

  • الاحتلال الإسرائيلي يبعد المرابطين أمام أحد أبواب الأقصى

    أخبار

  • صورة وخبر: القدس المحتلة.. مُصلي تحت الحصار

    أخبار

إعلان

321b337b6e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا