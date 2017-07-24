اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول القدس في الأول من أغسطس

مدينة القدس والمسجد الاقصى في صورة اخذت في 31 ايار

(أ ف ب):

تعقد منظمة التعاون الإسلامي في الأول من أغسطس باسطنبول اجتماعا وزاريا لأعضائها الـ57 لبحث الوضع في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، وفق ما اعلنت المنظمة الاثنين.

وقالت المنظمة إثر اجتماع على مستوى السفراء بمقرها بجدة "ان قضية الحرم القدسي الشريف تشكل خطاً أحمراً لا يحتمل أي تساهل أو تهاون على الإطلاق".

واضافت "أن المساس بالمسجد الأقصى المبارك بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف سيكون له تداعيات خطيرة جداً وسيؤدي لزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وتصاعد التوتر في محيط المسجد الاقصى بالقدس الشرقية المحتلة اثر نصب السلطات الإسرائيلية بوابات لكشف المعادن عند مداخل المسجد وذلك اثر مقتل شرطيين اسرائيلين بيد ثلاثة فلسطينيين قتلوا بدورهم داخل باحة الاقصى في 14 يوليو.

وتدور مواجهات يومية بين متظاهرين فلسطينيين يرفضون هذه البوابات والقوات الاسرائيلية ما اوقع خمسة قتلى وعشرات الجرحى.