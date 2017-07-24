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الأردن طلب التحقيق مع موظف سفارة إسرائيل وينتظر الرد الإسرائيلي 03:27 م الإثنين 24 يوليه 2017

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(أ ف ب):أفاد مصدر حكومي أردني، اليوم الإثنين، بأن عمان طلبت التحقيق مع دبلوماسي بسفارة إسرائيل في عمان قتل أردنيين إثر خلاف وقع داخل مجمع السفارة، مؤكدا ان إسرائيل "لازالت تدرس الطلب".وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس إن "الاردن طلب التحقيق مع موظف أمن السفارة الدبلوماسي" مضيفا ان "إسرائيل لازالت تدرس هذا الطلب".وأكّد أن "الهدف في النهاية هو الوصول الى الحقيقة وإنهاء إجراءات التحقيق، فالدولتان تسعيان لإحقاق العدالة".ونشرت وسائل إعلام الكترونية أردنية معلومات نقلتها عن وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بان موظف السفارة دبلوماسي يتمتع بحصانة وان السلطات الإسرائيلية ترفض التحقيق معه.وقال المصدر ان "الاردن يعي تماما الاتفاقات الدولية بهذا الشأن ويعرفها تماما ولكن يطلب تعاون الجانب الإسرائيلي في هذا الأمر".واكد انه "لا حاجة لأي تصعيد دبلوماسي في أمر يمكن التعاون بشانه".واشار المصدر إلى أن "التحقيقات الأولية تبين ان هناك اتفاقا مسبقا بين النجار الأردني وموظف أمن السفارة الإسرائيلية، لكن خلافا وقع بينهما أدى الى طعن وإطلاق نار".وقتل أردنيان وأصيب إسرائيلي خلال "إشكال" وقع الأحد داخل مجمّع السفارة الإسرائيلية في عمان.وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاثنين أن حارسا في سفارتها في عَمّان قتل أردنيا بالرصاص بعد ان حاول مهاجمته وآخر عن طريق الخطأ.وأوضح المتحدث باسم الوزارة في بيان أن عاملا اردنيا كان ينقل أثاثا الى شقة الحارس المقيم في مبنى تابع للسفارة، حاول طعنه بمفك للبراغي في ظهره إثر خلاف نشب بينهما مساء الأحد.واوضح البيان أن الحارس رد باطلاق النار فقتل العامل وأصاب عن طريق الخطأ صاحب الشقة وهو طبيب كان في المكان. وتوفي الطبيب متأثرًا بإصابته.والأردن وإسرائيل يرتبطان بمعاهدة سلام منذ عام 1994.

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