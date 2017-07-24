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توقيف فلسطيني طعن عربيًا إسرائيليًا بالقرب من تل أبيب

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مصراوي Masrawy

توقيف فلسطيني طعن عربيًا إسرائيليًا بالقرب من تل أبيب

03:17 م الإثنين 24 يوليو 2017

توقيف فلسطيني طعن عربيًا إسرائيليًا بالقرب من تل أبيب

فلسطيني يصلي أمام باب الأسباط قرب الحرم القدسي وبج

(أ ف ب):

طعن فلسطيني من قلقيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، الإثنين، إسرائيليًا عربيًا في العنق في مطعم للوجبات السريعة بالقرب من تل أبيب قبل أن توقفه الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان ان الفلسطيني البالغ من العمر 21 عاما حاول الهرب لكن المارة أوقفوه وسلموه للشرطة بعد الهجوم الذي وقع في بتاح تكفا.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة أن الهجوم دافعه "قومي" ملمحة إلى أن المهاجم الفلسطيني اعتقد على الأرجح أن الشاب الذي طعنه يهودي.

وأضافت أن إصابة الشاب العربي الإسرائيلي وعمره 32 عاما ليست خطرة.

تشهد إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة توترا وصدامات وهجمات منذ 14 يوليو عندما قتل شرطيان في القدس في هجوم نفذه ثلاثة من عرب إسرائيل قتلتهم الشرطة لاحقا في باحة الحرم القدسي.

وركبت إسرائيل على الإثر بوابات إلكترونية على مداخل الحرم الأمر الذي صعد المواجهات التي قتل خلالها خمسة فلسطينيين.

وقتل فلسطيني ثلاثة إسرائيليين طعنا الجمعة في مستوطنة بالضفة الغربية قبل أن يقتل برصاص مستوطن.

قتل 289 فلسطينيا في اسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ أكتوبر 2015 و47 اسرائيليا وأمريكيان وأردنيان وأريتري وسوداني وبريطانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

هذا المحتوى من

AFP

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