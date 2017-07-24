بالصور.. تأجيل محاكمة خالد علي في اتهامه بـ"الفعل الفاضح" لـ 18 سبتمبر

كتب -صابر المحلاوي:

تصوير- علاء القصاص:

قررت محكمة جنح الدقي بالجيزة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، بتهمة ارتكاب فعل فاضح علناً، برفع إشارة بذيئة بعد الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي كانت تقضى بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، لجلسة 18سبتمبر القادم، للإعداد التقرير.

ويترأس المحكمة المستشار أحمد عبدالجيد، وهو ينظر قضايا جنح الإرهاب بدائرة شمال الجيزة، وأصدر من قبل حكماً بالسجن 5 سنوات لنحو 86 متهمًا بالتظاهر خلال أحداث 25 إبريل، المناهضة للاتفاقية.

وحضر خالد علي -مخلي سبيله-الجلسة للمرة الأولى بعد جلستين منذ بدء محاكمته، كما حضر محامون وحقوقيون لمؤازرته.

وشهد محيط محكمة شمال الجيزة تشديدات أمنية، بعدما استدعت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة قوة من قسم إمبابة، بحسب مصدر أمني.

كانت نيابة الدقي، قررت إحالة خالد علي للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح الدقي في خلفية اتهامه في القضية رقم 9337 لسنة 2017 بناء على اتهامه في أحد البلاغات بارتكاب فعل فاضح، بعدما رفع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية "تيران وصنافير" في يناير الماضي.