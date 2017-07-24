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سائق وعشيقته يشعلان النيران في زوجته بالسويس.. ضبطته متلبسا بالخيانة

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مصراوي Masrawy

سائق وعشيقته يشعلان النيران في زوجته بالسويس.. ضبطته متلبسا بالخيانة

03:30 م الإثنين 24 يوليو 2017

سائق وعشيقته يشعلان النيران في زوجته بالسويس.. ضبطته متلبسا بالخيانة

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبلت مستشفى السويس العام، سيدة في العقد الثالث من العمر، مقيمة بدائرة قسم الجناين، مصابة بجروح وحروق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وتلقى العميد محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا بالواقعة وتبين من التحريات الأولية، أن الصدفة قادت السيدة "م. ع" لاكتشاف خيانة زوجها "ح. ع"، سائق، بعد أن غادرت المنزل منذ أيام، لمنزل أسرتها، بسبب خلاف مع زوجها، لاعتداءه عليها بالضرب، وعادت ليلًا لشقتها في منزل العائلة، لجلب بعض المستلزمات، وحين دخلت غرفة نومها وجدت زوجها، وزوجة شقيقه في وضع مخل.

وطبقًا للتحريات، فأن الزوج قذف زوجته بطفاية زجاجية، أصابتها في رأسها، وسقطت أرضًا من تأثير الإصابة، وعبث الشيطان برأس الزوج الخائن، وعشيقته زوجة أخيه، فسحبا الزوجة المخدوعة، إلى المطبخ، وسكبا عليها بنزين، وأشعلا النيران فيها، للتخلص منها.

إلا أن الزوجة لم تمت، واستغاثت بالجيران الذين نقلوها للمستشفى في حالة خطيرة، بعد إصابتها بحروق متفرقة في جسدها.

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