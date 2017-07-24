الغزالى حرب: ليس هناك ما يمنع من انعقاد لجنة العفو الرئاسي مرة أخرى

كتبت- ياسمين محفوظ:

قال الدكتور أسامه الغزالى حرب، رئيس لجنة العفو الرئاسية عن الشباب المحبوسين، إنه ليس هناك ما يمنع من انعقاد اللجنة مرة أخرى، خاصةً أن هناك تواصل بين الأعضاء. نافياً ماتردد مؤخرا عن إنهاء عملهم.

وأوضح محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسية عن الشباب المحبوسين، أن اللجنة تراجع القائمة الرابعة للإفراج عن الشباب المحبوسين حتى يتم تقديمها لمؤسسة الرئاسة، وذلك خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الشباب في دورته الرابعة المنعقد حالياً في الأسكندرية.

يُذكر أن المؤتمر الوطني للشباب تم عقده لأول مرة بمدينة شرم الشيخ، وكان من ضمن توصياته أن يتم عقده بشكلٍ دوري على مدار العام في مختلف المحافطات، وبناءً عليه تم عقد المؤتمر الدوري الثاني يناير الماضي بمحافطة أسوان لمناقشة أبرز قضايا الصعيد، فيما استضافت محافظة الإسماعيلية المؤتمر الدوري الثالث في إطار احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.

ويُعد المؤتمر الوطني للشباب، ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب، لعرض أبرز القضايا ومناقشتها من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

ويشارك في المؤتمر عددٌ كبيرٌ من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب.​