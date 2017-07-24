مدبولي: نسعى لبناء 150 وحدة سكنية سنويًا

كتبت- ندى الخولي:

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه في ملف تحدي الفجوة الإسكانية، تحاول الوزارة الوصول لبناء 150 وحدة سكنية بمعدل سنوي، لاستيعاب تلك الزيادة.

وأكد مدبولي "هناك 700 ألف وحدة سكنية في سبيلهم للانتهاء خلال أقل من عام، وتم إنجاز حوالي 70% من هذا الرقم خلال السنوات الثلاث الماضية".

وبالمقارنة بما كان يتم إنجازه سابقًا، قال مدبولي: "في أفضل مرحلة وصلت لها الدولة المصرية في أفضل حالاتها، في بناء الوحدات السكنية، كانت توفر 46 ألف وحدة في العام، وبالتالي فإن الحديث عن بناء 150 ألف وحدة، يعني 3 أضعاف الرقم".

وأكد الوزير خلال مؤتمر الشباب، المنعقد اليوم، في الإسكندرية: "تسعى الوزارة لمضاعفة الرقعة المعمورة لاستيعاب الزيادة السكانية"، مشيرًا إلى أنه من المتوقع زيادة عدد السكان في مصر حوالي 20 مليون نسمة بحلول عام 2020، لذا "دفعت الوزارة لبناء جيل جديد من المدن العرانية الجديدة، لاستيعاب الكثافة السكانية وتوفير فرص عمل لهم".​