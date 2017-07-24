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35 قتيلًا في هجوم لحركة طالبان على مستشفى

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مصراوي Masrawy

35 قتيلًا في هجوم لحركة طالبان على مستشفى

03:07 م الإثنين 24 يوليه 2017

35 قتيلًا في هجوم لحركة طالبان على مستشفى

عناصر أمن افغان يجلسون على عربة مدرعة أثناء معركة

(أ ف ب):

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، الإثنين، أن مقاتلين من حركة طالبان هاجموا الأحد مستشفى في منطقة معزولة في ولاية غور (وسط) مما أوقع 35 قتيلا.

وصرح شاه حسين مرتضوي "عند دخولهم المستشفى، قتل مسلحو طالبان 35 شخصا، جميعهم من المدنيين،" دون أن يحدد إذا كان الضحايا من المرضى أو طواقم المستشفى، مضيفا "إنها جريمة ضد الانسانية".

ولم يعط المصدر أي تفاصيل لكن تقارير غير مؤكدة أوردت الأحد أن مسلحي طالبان أحرقوا مستشفى وقتلوا من بداخلها.

الا ان الحركة نفت الاتهامات فيما أقر متحدث باسمها أن أقساما من المستشفى تضررت بسبب المعارك في المنطقة.

وجاءت التقارير بينما سيطر المتمردون على مدينة تايوارا في ولاية غور بعد أيام من الاشتباكات، في آخر انتصار تحققه حركة طالبان في البلاد.

ويسيطر الجيش الأفغاني على 59,7 بالمئة من البلاد، بحسب تقرير أميركي صدر في مايو بعد توقف القتل لفترة وجيرة خلال الشتاء، وهي نسبة أكثر بقليل من الربع الأخير من العام السابق.

لكن المتمردين كثفوا هجماتهم في أنحاء البلاد منذ انطلاق ما يعرف بـ"هجوم الربيع" في وقت سابق من هذا العام.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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