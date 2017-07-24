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بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد موقع الهبوط الأرضي بكوبري الشموت

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد موقع الهبوط الأرضي بكوبري الشموت

03:03 م الإثنين 24 يوليه 2017

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القليوبية – أسامه علاء الدين:
 
تفقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، كوبري الشموت بعد حادث الهبوط الأرضي، وتبين أن خرسانة الكوبري متهالكة.

ووجه "عشماوى" هيئة الطرق والكباري، باتخاذ اللازم نحو إصلاح النفق، ووضع المعدات وأطقم الإصلاح لسرعة إنهاء أعمال الترميم والصيانة لإعادة فتح الكوبري مرة أخرى وتشغيل حركة المرور.

وجرى تحويل مسار السيارات اتجاه الإسكندرية، ووضع خدمات مرورية ثابتة.

كان كوبري "الشموت" ببنها، شهد هبوطًا أرضيًّا أدى إلى شلل مروري على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، ما اضطر إدارة المرور بالقليوبية إلى تحويل مسار السيارات للمسطح الأرضي لكوبري الشموت.

وانتقلت قيادات المرور بقيادة العميد محمد درويش، مدير إدارة المرور بالقليوبية، لتغيير مسار السيارات المتجهه للمسطح الأرضي لكوبري الشموت.

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