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بالصور- "الشرطة والشعب.. إيد واحدة" في حملة نظافة بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

بالصور- "الشرطة والشعب.. إيد واحدة" في حملة نظافة بالوادي الجديد

02:57 م الإثنين 24 يوليه 2017

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نظمت مديرية أمن الوادي الجديد، بإشراف اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بالتعاون مع رئاسة مركز الداخلة، حملة نظافة مكبرة بعنوان "الشرطة والشعب.. إيد واحدة"، من أجل بيئة نظيفة وجميلة بقرية القصر الإسلامية الأثرية.

شارك في الحملة، طلاب مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، تحت قيادة محمد محمد أبوبكر، مدير المدرسة والمعلمين بالمدرسة، وضباط قسم شرطة الداخلة، بقيادة الرائد أحمد فراج، رئيس مباحث القسم، والنقباء كريم الصيرفي، ومحمود همام، معاوني مباحث القسم، والنقيب حسني فرج، من قوة القسم، وموظفين وعاملين بفندق وقرية سياحية، والذي حصل علي المركز الأول عالميًا على مستوي الفنادق السياحية البيئة عام 2010.

وتضمنت الحملة، أعمال نظافة ورفع كفاءة وزرع أشجار بشوارع وأحياء قرية القصر الإسلامية، مع تنظيم مسيرة للطلاب وأهالي القرية، والعاملين بالوحدة المحلية لقرية القصر، من مدرسة خالد بن الوليد، حتى منطقة القصر الأثرية الإسلامية، رافعين شعار "من أجل بيئة نظيفة وجميلة قريتي هي الأجمل".

وأكد اللواء أحمد عبد الغفار في تصريح لـ"مصراوي" أن رجال الشرطة يشاركون أهلهم جميع المناسبات، وأي مبادرات من شأنها خدمة المجتمع، موضحًا أن الحملة تحمل رسالة للجميع أن الشرطة والشعب سيظلون دائمًا "إيد واحدة"، وأن الشرطة ستظل دائمًا في خدمة الوطن والشعب.

وأكد سيد إسماعيل، رئيس الوحدة المحلية لقرية القصر بالداخلة، أن الوحدة المحلية وزعت أكثر من ٢٥ "برميل نظافة" بالأماكن العامة والشوارع بقرية القصر مع توعية الأهالي، للحفاظ على البيئة وتجميل القرية.

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مصراوي Masrawy

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