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القبض على إخواني حول منزل لمخرن سلاح ومتفجرات في الفيوم

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مصراوي Masrawy

القبض على إخواني حول منزل لمخرن سلاح ومتفجرات في الفيوم

02:56 م الإثنين 24 يوليه 2017

القبض على إخواني حول منزل لمخرن سلاح ومتفجرات في الفيوم

الفيوم- حسين فتحى:

ضبطت أجهزة الأمن بالفيوم، بالتنسيق مع فرع الأمن الوطني في الفيوم، مخزن متفجرات داخل منزل ملك "إسماعيل مصطفى بهنس" 39 عامًا، بقال، مقيم بقرية العجمين التابعة لمركز أبشواي.

وعُثر داخل منزل آخر يملكه، بقرية قصر بياض على بعض العبوات الناسفة كبيرة الحجم وبنادق آلية، و 2 بندقية خرطوش، و 2 قنبلة يدوية، وعدد كبير من طلقات البنادق الآلية وأكثر من 10 خزائن خاصة بالبنادق الآلية، وطبنجات عيار 9 مم، وأكثر من 1800 طلقة من نفس العيار وكمية كبيرة من المتفجرات و50 ألف جنيه مصري.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بالتعاون مع فرع الأمن الوطني بالفيوم، تحت إشراف اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، من رصد تحركات المتهم والمعروف بانتمائة لجماعة الإخوان الإرهابية، ومقيم بقرية العجمين، وبتكثيف المراقبة والتحريات حول المتهم، تبين تردده على منزل بقرية قصر بياض، في أوقات متأخرة من الليل.

وصفت أجهزة الأمن 8 عناصر إرهابية بصحراء الفيوم، أمس في نطاق مدينة سنورس، أسفل الطريق الإقليمي وضبط 5 آخرين، اعترفوا على المتهم.

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