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السيسي يقاطع "شوقي": "احنا مش مستعجلين.. احنا عاوزين نفهم"

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مصراوي Masrawy

يقاطع "شوقي": "احنا مش مستعجلين.. احنا عاوزين نفهم"

02:40 م الإثنين 24 يوليو 2017

السيسي يقاطع وزير التربية والتعليم

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن خطة 2030 تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية وفي اطار نظم مؤسسي كفء وعادل، يساهم في بناء الشخصية المتكاملة، كما تهدف الخطة الاستراتيجية إلى إتاحة فرص التعليم للجميع دون تمييز أحد وهي تعتبر أهم أهداف الفترة المقبلة، وتحسين جودة النظام التعليمي بما يتناسب مع النظام العالمي.

وقاطع الرئيس السيسي وزير التربية والتعليم خلال كلمته قائلًا: "احنا مش مستعجلين احنا عاوزين نفهم والناس تفهم".

وأضاف شوقي خلال كلمته في مؤتمر رؤية مصر 2030، أن برنامج قبل 2030 وبكتليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بناء 100 ألف فصل دراسي خلال عامي 2017 و 2018 للقضاء على كثافة الطلاب، مشيرًا إلى أن هناك 60 الف فصل ممولين من الموازنة العامة للدولة بمعدل 30 الف فصل في العام الواحد، و40 الف فصل بالمشاركة مع القطاع الخاص والاستثماري بمعدل 20 ألف في العام.

يُذكر أن المؤتمر الوطني للشباب تم عقده لأول مرة بمدينة شرم الشيخ، وكان من ضمن توصياته أن يتم عقده بشكلٍ دوري على مدار العام في مختلف المحافطات، وبناءً عليه تم عقد المؤتمر الدوري الثاني يناير الماضي بمحافطة أسوان لمناقشة أبرز قضايا الصعيد، فيما استضافت محافظة الإسماعيلية المؤتمر الدوري الثالث في إطار احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.

ويُعد المؤتمر الوطني للشباب، ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب، لعرض أبرز القضايا ومناقشتها من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

ويشارك في المؤتمر عددٌ كبيرٌ من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب.​

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