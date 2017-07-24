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السيسي: المرتبات لازم تزيد بس أجيب منين

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السيسي: المرتبات لازم تزيد بس أجيب منين السيسي: المرتبات لازم تزيد بس أجيب منين

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إنه يعلم بوضع المعلمين في ، وإن الرواتب ليست جيدة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني بمكتبة الإسكندرية: "لازم نخرج من دائرة العوز.. طبعا المرتبات مش جيدة، عاوز تقوللي إن المفروض المرتبات تزيد، طبعا لازم تزيد بس هنجيب منين".

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وتابع: "أي حد يسأل أي سؤال يقوللي أجيبه منين، ماحدش يزعل من كلامي ولا يزعل على حال البلد إحنا مصممين نعبر".

ويشارك فى المؤتمر 1300 شاب، وتستمر الفعاليات حتى الغد، بحضور عدد كبير من أعضاء ، على رأسهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

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التحرير

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