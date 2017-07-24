السيسي: المرتبات لازم تزيد بس أجيب منين

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يعلم بوضع المعلمين في مصر، وإن الرواتب ليست جيدة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني بمكتبة الإسكندرية: "لازم نخرج من دائرة العوز.. طبعا المرتبات مش جيدة، عاوز تقوللي إن المفروض المرتبات تزيد، طبعا لازم تزيد بس هنجيب منين".

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وتابع: "أي حد يسأل أي سؤال يقوللي أجيبه منين، ماحدش يزعل من كلامي ولا يزعل على حال البلد إحنا مصممين نعبر".

ويشارك فى المؤتمر 1300 شاب، وتستمر الفعاليات حتى الغد، بحضور عدد كبير من أعضاء الحكومة، على رأسهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.