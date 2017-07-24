أخبار عاجلة

أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو) -
وفاة رفعت السعيد رئيس «التجمع» السابق -
الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة -
صرف منحة الغلاء لكبار العاملين يفجر أزمة في مستشفى المواساة بالإسكندرية -
وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق -
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

قابيل: نستهدف دخول قائمة أكبر 30 اقتصاد في العالم خلال 13 عام

Google+ Print
قابيل: نستهدف دخول قائمة أكبر 30 اقتصاد في العالم خلال 13 عام قابيل: نستهدف دخول قائمة أكبر 30 اقتصاد في العالم خلال 13 عام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك


قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تسير بخطي سريعة، لافتًا إلي أن هذه الاستراتيجية تستهدف الوصول بالإقتصاد المصري الي قائمة أكبر 30 في العالم بحلول عام 2030.

تصريحات الوزير جاءت خلال مشاركته بالمؤتمر الرابع للشباب والمنعقد بمكتبة الاسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح والمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الوزير، أنه تم طرح 16 مليون متر مربع أراضي صناعية في عدد من المدن الصناعية وكذلك طرح 12 مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل من بورسعيد وبدر والسادات والمحلة والاسكندرية والأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج والمنيا وبني سويف والفيوم وسيتم في نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخرى في مدينة العاشر من رمضان ليصل إجمالي ما تم طرحه 15 مجمع من اجمالي 22 مجمع تستهدف الوزارة إنشاءها حتي عام 2020 .

شاهد أيضا

وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة التي تم افتتاحها، أوضح قابيل انه تم افتتاح 1573 مصنع جديد باستثمارات 48 مليار جنيه بقيمة انتاج بلغت 86 مليار جنيه في مجالات الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والهندسية، في حين كان المتوسط السنوي للمصانع الجديدة التي تم افتتاحها في السنوات الثماني السابقة في حدود 827 مصنع فقط، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.

ولفت إلي أنه تم الإنتهاء من إعداد خريطة الاستثمار الصناعي والتي شملت حتي الأن كافة محافظات الصعيد وكذا محافظات المنوفية والقليوبية ودمياط وجاري الانتهاء من باقي المحافظات تمهيداً لاطلاق الخريطة كاملة مطلع شهر سبتمبر المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد

بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)

بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)