قابيل: نستهدف دخول قائمة أكبر 30 اقتصاد في العالم خلال 13 عام

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قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تسير بخطي سريعة، لافتًا إلي أن هذه الاستراتيجية تستهدف الوصول بالإقتصاد المصري الي قائمة أكبر 30 اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.

تصريحات الوزير جاءت خلال مشاركته بالمؤتمر الرابع للشباب والمنعقد بمكتبة الاسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الوزير، أنه تم طرح 16 مليون متر مربع أراضي صناعية في عدد من المدن الصناعية وكذلك طرح 12 مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل من بورسعيد وبدر والسادات والمحلة والاسكندرية والأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج والمنيا وبني سويف والفيوم وسيتم في نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخرى في مدينة العاشر من رمضان ليصل إجمالي ما تم طرحه 15 مجمع من اجمالي 22 مجمع تستهدف الوزارة إنشاءها حتي عام 2020 .

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وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة التي تم افتتاحها، أوضح قابيل انه تم افتتاح 1573 مصنع جديد باستثمارات 48 مليار جنيه بقيمة انتاج بلغت 86 مليار جنيه في مجالات الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والهندسية، في حين كان المتوسط السنوي للمصانع الجديدة التي تم افتتاحها في السنوات الثماني السابقة في حدود 827 مصنع فقط، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.

ولفت إلي أنه تم الإنتهاء من إعداد خريطة الاستثمار الصناعي والتي شملت حتي الأن كافة محافظات الصعيد وكذا محافظات المنوفية والقليوبية ودمياط وجاري الانتهاء من باقي المحافظات تمهيداً لاطلاق الخريطة كاملة مطلع شهر سبتمبر المقبل.