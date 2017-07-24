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السيسي: كل طالب بندفعله 10 آلاف جنيه في السنة عشان يتعلم

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السيسي: كل طالب بندفعله 10 آلاف جنيه في السنة عشان يتعلم السيسي: كل طالب بندفعله 10 آلاف جنيه في السنة عشان يتعلم

التحرير

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قال الرئيس عبدالفتاح ، إن مشاكل التعليم في مرتبطة بالموازنة العامة للدولة، مستدركًا: "كل طالب بندفعله 10 آلاف جنيه في السنة عشان يتعلم".

أضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني المنعقد، اليوم الإثنين، بمكتبه الإسكندرية: "180 مليار بنحتاجهم للتعليم في مصر، وموزانة التعليم في مصر نص المبلغ ده، يبقى في حاجه مش مظبوطة أننا مش قادرين نوفر المبلغ المطلوب ولازم نستحمل ونطور".

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تابع السيسي: "العملية التعليمية جزء مشترك بين الدولة والمجتمع،: "لو عايزين تطوروا التعليم.. محدش يقول طوروا النظام بعد ما أخرج بولادي من التعليم"، موضحًا أنه لتخريج طلبة مستنيرين لابد من تحمل التغيير لتخريجهم بالشكل اللائق لمصر.


 

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التحرير

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