السيسي: كل طالب بندفعله 10 آلاف جنيه في السنة عشان يتعلم

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشاكل التعليم في مصر مرتبطة بالموازنة العامة للدولة، مستدركًا: "كل طالب بندفعله 10 آلاف جنيه في السنة عشان يتعلم".

أضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني المنعقد، اليوم الإثنين، بمكتبه الإسكندرية: "180 مليار بنحتاجهم للتعليم في مصر، وموزانة التعليم في مصر نص المبلغ ده، يبقى في حاجه مش مظبوطة أننا مش قادرين نوفر المبلغ المطلوب ولازم نستحمل ونطور".

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تابع السيسي: "العملية التعليمية جزء مشترك بين الدولة والمجتمع،: "لو عايزين تطوروا التعليم.. محدش يقول طوروا النظام بعد ما أخرج بولادي من التعليم"، موضحًا أنه لتخريج طلبة مستنيرين لابد من تحمل التغيير لتخريجهم بالشكل اللائق لمصر.



