السيسي عن نظام الثانوية التراكمي: «مش عارف هيحل المشكلة ولا لأ»

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علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إلغاء النظام الحالي المعمول به في المرحلة الثانوية، وفكرة الاعتماد على نظام تراكمي مثل الجامعات، قائلًا: "مش عارف هيحل مشاكل التعليم في مصر ولا لأ".

أضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني: "الناس بدأت تقلق من تطورات الثانوية العامة ومعرفش فكرة التراكمي هتحل الموضوع ولا لأ، بس إحنا مش هنعمل أي تعديل غير لما نكون ضامنين بنسب حاسمة أن ممكن ينجح.. معلش لازم الناس تتعب شوية عشان نطلع أبنائنا بالشكل الذي يليق بمصر، لازم نحط في دماغنا ثقافة المجتمع اللي اتشكلت على مدى الـ 50 سنه اللي فاتت، هل أهلنا في مصر غاوي يشكل معرفه حقيقة لولاده ولا عايز شهادة وخلاص عشان يبقى قام بدوره اتجاه ابنه أو بنته وأنه صرف عليه دروس وبقى معه شهادة وخلاص".

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تساءل الرئيس: "هل الفهم ده هو الطريق الحقيقي اللي نساعد به أبنائنا، الناس اللي قلقانه من شكل التعليم في مصر، مش لازم تخافوا التعليم محتاج تطوير لكن هناك نقاط إيجابية".