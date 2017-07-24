«نقيب المحامين» يُحذر من العواقب الوخيمة لاقتحام المسجد الأقصى

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استنكر سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي لعشرات المستوطنين اليهود، اليوم الاثنين، باقتحام باحة المسجد الأقصى، إضافة لقصف مواقع وسط قطاع غزة فجرًا.

وأكد «عاشور» في بيان له أن سلطات الاحتلال مستمرة في إجراءاتها الاستفزازية التي بدأت منذ عشرة أيام بإغلاق أبواب المسجد الأقصى في وجه المصليين، وحتى اليوم، محذرًا من النتائج الوخيمة التي قد تؤدي لها تلك الإجراءات، مما يؤثر سلبا على عملية السلام، والوضع في المنطقة بأسرها.

شاهد أيضا

وطالب «عاشور» الجامعة العربية، وأعضائها بالتدخل الفوري والعاجل، لوقف تلك الإجراءات الاستفزازية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، والمقدسات الدينية في القدس الشريف، بالتعاون مع شركائهم في المجتمع الدولي.

وشدد نقيب المحامين، على ضرورة تدخل الأمم المتحدة، ومنظماتها وخاصة اليونسكو تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى، بصفته أحد أقدم المساجد في العالم وأهمها وجزء من التراث الوطني الفلسطيني والعربي، والإسلامي.

يذكر أن علم فلسطين رفع السبت الماضي، على مبنى نقابة المحامين، بقرار من «عاشور» تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، مناشدًا كافة النقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية والجمعيات باتباع ذات النهج.