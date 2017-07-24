بالأرقام.. كيف تفرض الدولة ضريبة الدخل على مواطنين تحت خط الفقر؟

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على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليًا، وخاصة منذ اتخاذ البنك المركزي لقرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وما تبعه من حدوث موجة تضخمية كبرى في أسعار السلع لم يستطع تحملها المواطن البسيط، اكتفت الحكومة فقط برفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل من 6500 جنيه سنويًا إلى 7200 جنيه، أي أن المواطن الذي يزيد دخله عن 600 جنيه شهريًا، سيكون مجبرًا أيضًا على دفع ضرائب للدولة.

ووفقًا لآخر تقارير البنك الدولي، فإن خط الفقر العالمى يبلغ 1.9 دولار في اليوم للفرد الواحد، وهو ما يعادل حاليًا في مصر، وفقًا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه والذى يبلغ 17.82 جنيه، حوالي 34 جنيهًا تقريبًا في اليوم، أي 1015 جنيهًا في الشهر للفرد الواحد، أي أن من يتقاضى أقل من ذلك فهو تحت خط الفقر.

ارتفاع مستوى خط الفقر إلى 800 جنيه شهريًا

وفي ظل تدني مستوى دخول غالبية المواطنين، وانحدارها تحت خط الفقر، توقعت الدكتورة هبة الليثي، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأحد المشاركين في وضع تقديرات خط الفقر لبحث الدخل والإنفاق الحالي، ارتفاع مستوى خط الفقر لعام 2017-2018 ليصل إلى ما بين 700 و800 جنيه تقريبًا للفرد الواحد في الشهر.

وارجعت الليثى توقعاتها بارتفاع خط الفقر إلى القرارات الاقتصادية الأخيرة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة على مدار عامي 2016 و2017، بدءًا من تحرير سعر صرف الجنيه، وضريبة القيمة المضافة، إلى جانب رفع أسعار الوقود والكهرباء.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود، بداية من شهر يوليو الجاري، وتضمنت التعريفات الجديدة زيادة سعر أسطوانة البوتجاز إلى 30 جنيهًا، بدلا من 15جنيهًا، ووصول سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، بدلا من2.35 جنيه، وبنزين92 إلى 5 جنيهات، بدلا من 3.5 جنيه، وارتفاع السولار إلى 3.65 جنيه، بدلا من 2.35 جنيه.

كما أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يوم الخميس الماضي، عن تعريفة شرائح الكهرباء الجديدة، حيث زادت الأسعار بمتوسط 33% لجميع الشرائح، وسيتم تطبيقها من فاتورة يوليو الجاري.

وقالت الليثي، إن هذه القرارات ستؤثر على تقديرات خط الفقر الجديد، التي تدخل في احتسابها نسبة التضخم بين كل عام وسابقه، بمعنى أنه إذا كان الحد الأعلى لخط الفقر في العام 2015 محدد بنحو 482 جنيهًا للفرد شهريًا، فإنه بعد احتساب فرق التضخم الذي ارتفع في 2016، مستمرًا في ارتفاعه خلال العام الجاري، سيتم تحديد خط الفقر الجديد بشكل مختلف، وبالتالي من المتوقع أن يتضاعف تقريبًا عن مستوى 2015.

وارتفعت معدلات التضخم منذ قرار تعويم الجنيه ووصلت إلى مستوى 30.9% خلال يونيو الماضي.

وتمثلت المعادلة الحسابية التي توقعت من خلالها الدكتورة هبة الليثي، تضاعف مستوى خط الفقر الجديد عن سابقه في 2015 كالتالي: "فرق التضخم بين عامى 2015 و 2016 بلغ تقريبا 1.25%، وبين 2016 وحتى النصف الأول من 2017 بلغ 1.30% تقريبًا، بعد إضافة هذه الفروق التضخمية على متوسط خط الفقر الذي تحدد فى 2015 تأتي النتيجة المتوقعة لخط الفقر المقبل، بمعنى 482 × 1.25= 602.5 جنيه، ثم 602.5 × 1.30= 783.25 جنيه، وهذا المبلغ هو المستوى المتوقع لخط الفقر الجديد للفرد الواحد شهريًا، وما دون هذا الحد يعتبر تحت خط الفقر.

ضريبة الدخل وتدني الأجور

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من جانبه، قال الدكتور سامي السيد، استاذ المالية العامة، إن الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه شهريًا، والمفترض تطبيقه في كل من القطاع العام والخاص، ولكنه لا يطبق فعليًا على أرض الواقع على الرغم من إقراره من الحكومة.

وأضاف السيد "للتحرير"، أن التعديلات الجديدة في ضرائب الدخل لا تناسب غالبية المواطنين، موضحًا أنه بدلا من أن تقوم الحكومة بإعفاء الموظفين الذين يقل راتبهم عن 1200 جنيه شهريًا من الضرائب، غير أنها قامت بإعفاء من يقل راتبه عن 600 جنيه شهريًا، وبالتالي هذا الإعفاء ليس في صالح المواطن البسيط بل أن الدولة تحمله فوق طاقته.

فيما استنكر الدكتور أحمد الغندور الخبير الاقتصادي، فرض الحكومة ضرائب على أصحاب الدخول 600 جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ أقل من مستوى خط الفقر العالمي، قائلا: "الحكومة مش بتراعي محدودي الدخل والطبقة المتوسطة ودايمًا بتضغط عليهم".

وكان مجلس النواب قد وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005، وتم رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل من 6500 جنيه سنويا إلى 7200 جنيه، ليرتفع حد الإعفاء الضريبي من 541 جنيهًا شهريًا إلى 600 جنيه شهريًا.

ونص التعديل على إنه يستبدل بنص المادة رقم 8 من قانون الضريبة على الدخل الآتي:

الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه سنويًا معفاه من الضريبة، بمعنى أن يحصل الموظف على راتب بقيمة 600 شهريًا.

الشريحة الثانية أكثر من 7200 حتى 30 ألف جنيه سنويًا، يفرض عليها ضريبة 10%، بمعنى أن يتقاضى الموظف راتبًا يتراوح ما بين 600 – 2500 جنيه شهريًا، وتحصل على خصم ضريبي بنسبة 80% من الضريبة المستحقة.

الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه سنويًا، يطبق عليها ضريبة 15%، بمعنى أن يتقاضى الموظف راتبًا يتراوح ما بين 2500 – 3750 جنيهًا، وتحصل على خصم ضريبي بنسبة 40% من الضريبة المستحقة.

الشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه سنويًا، يطبق عليها ضريبة 20%، بمعنى أن يتقاضى الموظف راتبًا يتراوح ما بين 3750 جنيهًا- 16.600 جنيه تقريبًا.

الشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه سنويًا، يطبق عليها ضريبة 22.5%، بمعنى أن يتقاضى الموظف راتبًا أعلى من 16.600 جنيه، ولا تحصل على أية خصومات ضريبية.